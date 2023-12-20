Крыло пропавшего в 2014 году малайзийского «Боинга» вытянул сетью австралийский рыбак

Мельбурн. Австралия. Рыбак из Австралии утверждает, что нашел место падения малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, лайнер MH370 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Поиски продолжались несколько лет, но результатов не дали.

Между тем недавно 77-летний рыбак Кит Олвер заявил, что наткнулся на деталь самолета примерно в 55 километрах от юго-восточного побережья Австралии. Мужчина рассказал, что сеть его траулера вытянула на поверхность предмет, похожий на крыло от реактивного авиалайнера. Его слова подтвердил член экипажа судна Джордж Карри. Поднять предмет на борт не удалось, поскольку он был слишком тяжелым.

Координаты находки рыбак передал в Австралийское управление безопасности на море, но там ему не поверили. По мнению чиновника, с которым общался Олвер, в сеть траулера попал транспортный контейнер, свалившийся с российского судна в районе залива Робе. После этого мужчина обратился в СМИ, поскольку считает, что родственники погибших в авиакатастрофе должны знать, где упал «Боинг».

Отмечается, что Малайзия, Китай и Австралия потратили на поиски самолета больше 100 млн долларов, но выяснить судьбу экипажа и пассажиров так и не удалось.