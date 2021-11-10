Ученые оценили сообщения о том, что черный перец способен блокировать коронавирус

Неожиданные свойства обнаружили у одного из алкалоидов, входящего в состав пряности.

Москва. Распространенную российскими СМИ новость о том, что одно из веществ, содержащихся в черном перце, может помочь при лечении коронавирусной инфекции, прокомментировали специалисты-вирусологи. Об этом сообщает телеканал RT.

Напомним, о неожиданном свойстве обычной пряности заявили ранее ученые Института цитологии РАН в Санкт-Петербурге. По их данным, некоторые природные алкалоиды, в частности, содержащийся в черном перце пиперин, препятствуют попыткам коронавируса внедриться в клетки. Пиперин изменяет свойства липидной оболочки COVID-19, не позволяя вирусу распространяться в организме.

«Что касается того, можно ли реализовать вот такую находку ученых для реальной борьбы, это нуждается, конечно, в дальнейшей работе и в тщательной проверке с применением на животных моделях сначала, а потом на больных людях», — прокомментировал в интервью RT данную информацию доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн.

Также он подчеркнул, что задача ученых — искать новые подходы к решению проблем, стоящих перед человечеством.

«Можно только приветствовать такие исследования. Другое дело, если такую находку сразу предложат для борьбы с COVID-19 без специальных проверок, то это будет нехорошо», — добавил вирусолог.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский указал в беседе с RT, что пока не видел результатов испытаний антиковидных свойств пиперина в каком-либо из серьезных научных изданий.

«Комментарий такой же, как и по поводу всех волшебных таблеток: если это так, проведите испытания и опубликуйте результаты в рецензируемом журнале. Тогда поговорим предметно. А пока что повода просто нет», — отметил Алексей Аграновский.