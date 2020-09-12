Российский кинофестиваль «Кинотавр» впервые в истории проходит осенью

В основную конкурсную программу вошло 13 фильмов.

Сочи. Россия. В Сочи открылся 31-й по счёту кинофестиваль «Кинотавр», который впервые проходит осенью, а не летом. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

В конкурсную программу в этом году вошло 13 картин. По словам президента фестиваля Александра Роднянского, были мысли о переводе «Кинотавра» в онлайн и даже его отмене, но в этом случае заявленные фильмы остались бы без внимания.

Несмотря ни на что, было принято решение о переносе фестиваля на осень с соблюдением мер безопасности. Например, звёздам на красной дорожке пришлось позировать без зрителей и передвигаться по специальной разметке.