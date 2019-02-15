Владимир Машков объявил о завершении карьеры в кино

Две ленты с участием актера выйдут в этом году на экраны.

Москва. Артист театра и кино Владимир Машков, ныне художественный руководитель «Табакерки», сообщил о завершении карьеры в кино. Об этом пишет «Пятый канал».

«Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», - сообщил артист и добавил, что пока не знает как долго продлится его разлука с кино.

Однако поклонники таланта Машкова могут не расстраиваться: в этом году на экраны выйдут сразу две киноработы с его участием.