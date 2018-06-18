«Суперсемейка-2» стала лидером российского кинопроката в минувшие выходные

Мультфильм о семье супергероев от студии Pixar заработал 347,5 млн рублей.

Москва. Вторая часть мультфильма «Суперсемейка» стала лидером российского кинопроката в минувшие выходные. Как пишет Газета.ру, лента о семье супергероев от студии Pixar заработала 347,5 млн рублей.

Тем самым создателям мультфильма удалось сместить с первого места продолжение культовых фильмов о динозаврах – «Мир Юрского периода -2». Кассовые сборы кинокартины с Крисом Праттом в главной роли составили всего 175,6 млн рублей.

При этом на третьем месте, по данным кинопрокатчиков, расположилась комедия «Красотка на всю голову». Лента с Эми Шумер от режиссеров Марк Силверштейн и Эбби Кон за уик-энд заработала 32,5 млн рублей.