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      Студия Pixar опубликовала трейлер второй части мультфильма «Суперсемейка»

      11:35, 15 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      11:35, 15 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      229
      0
      #США\n#видео\n#премьера\n#YouTube\n#анимация\n#мультфильмы
      Фото: vk.com/theincredibles
      229
      0

      Продолжение анимационной ленты выйдет в прокат спустя 14 лет после премьеры первой части.

      Калифорния. США. Студия Pixar опубликовала трейлер второй части мультфильма «Суперсемейка».  Небольшой ролик выложен на официальном You-Tube-канале.  

      В анимационной ленте на широкие экраны вновь вернутся полюбившиеся зрителям супергерои – Эллен, она же Эластика, Боб, известный как «мистер Исключительный», и их дети – Фиалка, Шастик и Джек-Джек.   

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      Во второй «Суперсемейке» супруги Парр поменяются местами: Эллен отправится спасать мир, в то время как ее муж будет приглядывать за детьми. Забота о дочери и двух сыновьях обернется для него чередой испытаний, так как малыш Джек-Джек только начал проявлять свои суперспособности, и никто из членов семьи до конца не знает, на что он способен.  

      Вторая часть «пиксаровской» анимационки вызвала огромный интерес общественности. Дело в том, что продолжение «Суперсемейки» выходит в прокат спустя 14 лет после премьеры первой части. Ее режиссером вновь стал Брэд Бёрд, а к своим ролям вернулись Холли Хантер, Крэйг Т. Нельсон и Сэмюэл Л. Джексон. Мировая премьера фильма назначена на 15 июня 2018 года. 

      11:35, 15 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      229
      0
      #США\n#видео\n#премьера\n#YouTube\n#анимация\n#мультфильмы

       

       

       

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