Продолжение анимационной ленты выйдет в прокат спустя 14 лет после премьеры первой части.

Калифорния. США. Студия Pixar опубликовала трейлер второй части мультфильма «Суперсемейка». Небольшой ролик выложен на официальном You-Tube-канале.

В анимационной ленте на широкие экраны вновь вернутся полюбившиеся зрителям супергерои – Эллен, она же Эластика, Боб, известный как «мистер Исключительный», и их дети – Фиалка, Шастик и Джек-Джек.

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Во второй «Суперсемейке» супруги Парр поменяются местами: Эллен отправится спасать мир, в то время как ее муж будет приглядывать за детьми. Забота о дочери и двух сыновьях обернется для него чередой испытаний, так как малыш Джек-Джек только начал проявлять свои суперспособности, и никто из членов семьи до конца не знает, на что он способен.

Вторая часть «пиксаровской» анимационки вызвала огромный интерес общественности. Дело в том, что продолжение «Суперсемейки» выходит в прокат спустя 14 лет после премьеры первой части. Ее режиссером вновь стал Брэд Бёрд, а к своим ролям вернулись Холли Хантер, Крэйг Т. Нельсон и Сэмюэл Л. Джексон. Мировая премьера фильма назначена на 15 июня 2018 года.