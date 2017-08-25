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      Сергей Лазарев стал музыкальным продюсером, представив публике новую мальчиковую группу

      11:36, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:36, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      5
      0
      #культура\n#музыка\n#Сергей Лазарев\n#проект\n#знаменитости
      Фото: vk.com
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      Музыкальный дуэт певца носит название DVOE.

      Москва. Известный певец Сергей Лазарев пополнил ряды музыкальных продюсеров, представив общественности новую мальчиковую группу DVOE. Как пишет Life.ru, в состав коллектива вошли участники шоу «Хочу к Меладзе» Константин Черкас и Святослав Степанов. 

      Работа над новым проектов артиста держалась в секрете. Однако Лазарев в недавних интервью подчеркнул, что создать подобный дуэт его побудил дефицит хороших поп-проектов на отечественной сцене. В скором времени, по словам артиста, новая группа выпустит трек под названием «Падали», который, как он надеется, вызовет большой отклик у слушателей. 

      В свою очередь многочисленные фанаты певца пришли в восторг, увидев в солистах новой музыкальной группы образы самого Лазарева, а также Влада Топалова - его товарища по группе SMASH, возглавлявшей хит-парады чартов в начале нулевых. 

      Помимо этого, отмечается, что продюсерские амбиции Лазарева проявлялись еще несколько лет назад, когда артист участвовал в качестве наставника в шоу «Голос» на Украине и члена жюри проекта «Хочу к Меладзе». 

      11:36, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      5
      0
      #культура\n#музыка\n#Сергей Лазарев\n#проект\n#знаменитости

       

       

       

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