Сергей Лазарев стал музыкальным продюсером, представив публике новую мальчиковую группу

Музыкальный дуэт певца носит название DVOE.

Москва. Известный певец Сергей Лазарев пополнил ряды музыкальных продюсеров, представив общественности новую мальчиковую группу DVOE. Как пишет Life.ru, в состав коллектива вошли участники шоу «Хочу к Меладзе» Константин Черкас и Святослав Степанов.

Работа над новым проектов артиста держалась в секрете. Однако Лазарев в недавних интервью подчеркнул, что создать подобный дуэт его побудил дефицит хороших поп-проектов на отечественной сцене. В скором времени, по словам артиста, новая группа выпустит трек под названием «Падали», который, как он надеется, вызовет большой отклик у слушателей.

В свою очередь многочисленные фанаты певца пришли в восторг, увидев в солистах новой музыкальной группы образы самого Лазарева, а также Влада Топалова - его товарища по группе SMASH, возглавлявшей хит-парады чартов в начале нулевых.

Помимо этого, отмечается, что продюсерские амбиции Лазарева проявлялись еще несколько лет назад, когда артист участвовал в качестве наставника в шоу «Голос» на Украине и члена жюри проекта «Хочу к Меладзе».