В Сарапуле завершились основные работы первой очереди благоустройства набережной

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершились основные работы первой очереди проекта благоустройства набережной. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Работы велись в рамках проекта «Сарапульские острова», который в 2022 году в конкурсе малых городов и исторических поселений выиграл грант на реализацию

На месте теперь есть новая детская площадка, зона воркаута, скейтпарк, торговые павильоны и комьюнити-центр для общения и проведения разных мероприятий.

Также гости и жители города смогут любоваться видом на Каму со смотровой площадки и башни. Создатели проекта надеются, что входная группа преобразившейся набережной станет отличной фотозоной.

Напомним, что ранее в Воткинске открыли новое общественное пространство «Ритм леса», которое также победило в конкурсе малых городов и исторических поселений.