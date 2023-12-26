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В Сарапуле завершились основные работы первой очереди благоустройства набережной

15:45, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапуле завершились основные работы первой очереди благоустройства набережной
15:45, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#проект
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
32
0

Благоустройство проводится в рамках реализации проекта «Сарапульские острова».

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершились основные работы первой очереди проекта благоустройства набережной. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Работы велись в рамках проекта «Сарапульские острова», который в 2022 году в конкурсе малых городов и исторических поселений выиграл грант на реализацию 

На месте теперь есть новая детская площадка, зона воркаута, скейтпарк, торговые павильоны и комьюнити-центр для общения и проведения разных мероприятий. 

Также гости и жители города смогут любоваться видом на Каму со смотровой площадки и башни. Создатели проекта надеются, что входная группа преобразившейся набережной станет отличной фотозоной.  

Напомним, что ранее в Воткинске открыли новое общественное пространство «Ритм леса», которое также победило в конкурсе малых городов и исторических поселений. 

15:45, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#проект