Сквер памяти в Ижевске благоустроят по проекту местного архитектурного бюро

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Сквер в память о взрослых и детях, погибших 26 сентября 2022 года в школе №88, благоустроят по проекту местного архитектурного бюро. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

Напомним, что это общественное пространство решили создать недалеко от школы на участке рядом с МФЦ на улице Майской. В сентябре 2023 года в городе объявили Всероссийский конкурс на лучший проект. Всего поступило 110 работ от архитекторов из 31 региона России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

В состав жюри вошли архитекторы, представители Гордумы и администрации Ижевска, сотрудники школы №88, жители микрорайона и одна из мам, которая потеряла ребенка во время вооруженного нападения на школу. Они выбрали 16 работ, из которых во время рейтингового голосования определилась тройка победителей.

Лучшим оказался проект архитектурного бюро «КУБИКА» из Ижевска. Второе место занял проект архитектора Евгения Бегеза из Новосибирска, и третьим финалистом стал проект Ивана Гарибяна из Москвы.

«Оценивая проекты, мы не знали их авторов, тем неожиданнее было после вскрытия конвертов с авторами узнать, что первое место занял проект ижевских архитекторов. Мы оценили его красоту, реалистичность, символизм, идеальную привязку к земельному участку», — заявил Фарит Губаев.

Конкурсные проекты показали родителям пострадавших детей. Отмечается, что им также больше всего приглянулась задумка местного архитектурного бюро.

Далее предстоит воплотить все идеи в реальность. В бюджете Ижевска на 2024 год уже заложены средства на разработку проектно-сметной документации сквера.

Для ижевчан лучшие проекты Сквера памяти представили в Доме архитектора на улице Советской, 16. Посмотреть их можно до 23 декабря с 12:00 до 18:00. Далее экспозиция (0+) переедет в школу №88.