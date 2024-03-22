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Законопроект о компенсации проезда по Камскому мосту всем жителям Камбарского района рассмотрели в Госсовете

09:40, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Законопроект о компенсации проезда по Камскому мосту всем жителям Камбарского района рассмотрели в Госсовете
09:40, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
197
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#Камский мост\n#компенсация\n#Госсовет\n#проект
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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Льгота положена при поездках в больницы региона по направлению врача.

Камбарка. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии рассмотрели проект закона о расширении категорий граждан, которые имеют право получить компенсацию за проезд по Камскому мосту, если они проезжали его по пути в медучреждение по направлению врача. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. 

Заседание состоялось 20 марта. Сейчас компенсировать затраты могут мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды, несовершеннолетние дети, беременные женщины, ветераны и инвалиды боевых действий, а также участники СВО, которые ещё не получили удостоверение ветерана боевых действий. 

Отмечается, что норма действует с 1 июля 2023 года. В прошлом году мерой воспользовались 214 человек. 

В марте 2024 года глава Удмуртии поручил распространить возможность получения компенсации на всех жителей Камбарского района.

Планируется предоставить право на денежную компенсацию гражданам, зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания в Камбарском районе, а также людям, которые находятся на медицинском обслуживании в подведомственных Минздраву больницах района.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что такая мера начнёт действовать с 1 апреля.

09:40, 22 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
197
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#Камский мост\n#компенсация\n#Госсовет\n#проект