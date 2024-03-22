Законопроект о компенсации проезда по Камскому мосту всем жителям Камбарского района рассмотрели в Госсовете

Камбарка. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии рассмотрели проект закона о расширении категорий граждан, которые имеют право получить компенсацию за проезд по Камскому мосту, если они проезжали его по пути в медучреждение по направлению врача. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Заседание состоялось 20 марта. Сейчас компенсировать затраты могут мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды, несовершеннолетние дети, беременные женщины, ветераны и инвалиды боевых действий, а также участники СВО, которые ещё не получили удостоверение ветерана боевых действий.

Отмечается, что норма действует с 1 июля 2023 года. В прошлом году мерой воспользовались 214 человек.

В марте 2024 года глава Удмуртии поручил распространить возможность получения компенсации на всех жителей Камбарского района.

Планируется предоставить право на денежную компенсацию гражданам, зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания в Камбарском районе, а также людям, которые находятся на медицинском обслуживании в подведомственных Минздраву больницах района.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что такая мера начнёт действовать с 1 апреля.