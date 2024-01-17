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Проект Шарканского района по созданию музея старинных вещей стал одним из лучших в России

12:50, 17 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Проект Шарканского района по созданию музея старинных вещей стал одним из лучших в России
12:50, 17 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
723
0
#Москва\n#Шаркан\n#проект\n#награды\n#музей\n#история
Фото: vk.com (Василий Муклин)
723
0

Он получил высокую оценку жителей страны на Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Москва. Проект музея старинных вещей в Шарканском районе признали одним из лучших на Всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом сообщается на сайте премии. 

В 2023 году премию «Служение» провели впервые, но планируется, что она станет ежегодной. Награды присвоили людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. На соискание премии заявки подали жители всех 89 регионов России, но в финал вышли представители 56 регионов. 

От Удмуртии на премию представили 124 реализованные идеи. Глава Шарканского района Василий Муклин сообщил, что два проекта Шарканского района и один проект Воткинского района вошли в число лучших: «Живет культура — живет село!», «Времен связующая нить» и «Пихтовка — деревня будущего».

Победителей и лауреатов определили во время народного голосования с 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. Люди отдали более 2 млн 700 тыс. голосов. После этого 16 января в Москве состоялась церемония награждения.

В результате в номинации «Инициатива каждого — общий успех» проект Шарканского района «Времен связующая нить» занял второе место. В рамках него в деревне Бадьярово появился музей старинных вещей, где теперь хранятся местные реликвии, в том числе ткацкий станок. Жители деревни сами благоустроили прилегающую территорию — создали детскую площадку, общественное пространство с уличной сценой и установили арт-объекты.

В этом музее женщины восстановили традиционные тканые узоры удмуртов и теперь используют их в своих изделиях — вяжут шерстяные носки для участников спецоперации, плетут маскировочные сети и проводят мастер-классы.

Награду за проект вручили главе Шарканского района Василию Муклину. 

12:50, 17 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
723
0
#Москва\n#Шаркан\n#проект\n#награды\n#музей\n#история