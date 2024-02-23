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В Ижевске высказали идеи для разработки проекта по созданию замкнутой сети велодорожек

17:33, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске высказали идеи для разработки проекта по созданию замкнутой сети велодорожек
17:33, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#велодорожки\n#проект
Фото: unsplash.com (Andrew Gook)
13
0

Молодёжный парламент предложил привлечь к проекту грантовые средства.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска 21 февраля провели совещание по совершенствованию велосипедной инфраструктуры города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

В настоящий момент сеть велосипедных дорожек города достигает 40 км. 

«Необходимо усилить существующий велокаркас, расширить его. И самое главное, сделать более безопасным и универсальным для всех участников движения: велосипедистов, самокатчиков и пешеходов. Единым велокольцом соединим все районы города», — заявил глава города Дмитрий Чистяков. 

Участники совещания приняли решение, что новые веломаршруты будут разрабатываться с учетом пожеланий горожан, которые увлекаются велоспортом. Также эти пути должны объединить уже существующие велодорожки, общественные пространства и местные достопримечательности. 

Для этой работы будет проанализирована интенсивность движения велосипедистов и пользователей СИМ. Данными готовы поделиться кикшеринговые компании. Также они смогут помочь организовать движение и обеспечить безопасность на велодорожках. 

Члены Молодёжного парламента при Гордуме Ижевска предложили привлечь грантовые средства. Они разработают проект и заявятся на конкурс Фонда президентских грантов. 

Председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев отметил, что в развитии велодорожной инфраструктуры поможет проект «Пешеходный Ижевск». 

«В его рамках, например, можно благоустраивать не только тротуары, но и велодорожки. А еще обустраивать совмещенные тротуары, используя для этого не только традиционную разметку, но и разные строительные материалы», — предложил Фарит Губаев. 

Все высказанные идеи лягут в основу технического задания на разработку комплексной системы велоинфраструктуры. 

17:33, 23 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#велодорожки\n#проект