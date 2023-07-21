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На лестничном спуске к набережной Ижевска начался поддерживающий ремонт

14:39, 21 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На лестничном спуске к набережной Ижевска начался поддерживающий ремонт
14:39, 21 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
170
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#ремонт\n#проект\n#реконструкция
Фото: vk.com/gulyaev_v
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Вторую лестницу закрыли для прохода до полной реконструкции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали ремонтировать лестничный сход от монумента «Навеки с Россией» к набережной. Об этом в своих соцсетях рассказал временно исполняющий обязанности главы Ижевска Владимир Гуляев. 

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов возмутился состоянием спуска к набережной. Для решения проблемы в городе проработали вариант «быстрого» ремонта лестницы.

Специалисты компании «Рогос» принялись за поддерживающий ремонт ступеней. Строители сделают один из лестничных маршей безопасным для горожан, а второй спуск закроют для прохода до реконструкции объекта.

В текущем году планируется подготовить проектно-сметную документацию. Специалисты предусмотрят пандусы для колясок и маломобильных граждан. Учитывая сроки подготовки документов и прохождение госэкспертизы, реконструкцию планируют начать не ранее 2025 года. 

14:39, 21 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
170
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#набережная\n#ремонт\n#проект\n#реконструкция