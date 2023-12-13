В Удмуртии в 2024 году начнут создавать зарядную инфраструктуру для электротранспорта

Ижевск. Удмуртия. В рамках пилотного проекта в Удмуртии создадут зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

Напомним, что этот проект запустили в 2022 году, и с тех пор его реализовывают в 41 регионе.

Создание зарядной инфраструктуры предусмотрено «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического транспорта. Предполагается, что к 2030 году в стране не меньше 10% электротранспорта будет отечественного производства, и для него будут работать на менее 72 тыс. зарядных станций, 28 тыс. из которых – быстрые зарядные.

Для достижения этой цели правительство России расширило список регионов-участников пилотного проекта. Согласно распоряжению от 8 декабря 2023 года №3517-р, зарядную инфраструктуру для электротранспорта начнут создавать еще в 26 регионах страны. В и числе и Удмуртская Республика.

К работам приступят в 20224 году.