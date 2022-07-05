Поставки лососевых рыб в Россию сократились в мае почти в шесть раз

Москва. В России образовался серьезный дефицит рыбы семейства лососевых. Из-за роста цен в мае импорт семги и форели сократился почти в 6 раз, пишет Коммерсантъ.

Как сообщили в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, в год магазинам и общепиту требуется примерно 130 тыс. тонн лососины, из которой около 100 тыс. тонн составляет импортная продукция. Речь идет прежде всего об атлантическом лососе (семге), выращенном в Чили и на Фарерских островах. В мае 2022 года было закуплено 858 тонн. Годом ранее этот показатель составлял 5 тыс. тонн.

Отмечается, что с февраля по июнь импортная семга подорожала с 900 рублей до 2 тыс. рублей за кг. Цены за кг ввезенной из-за рубежа форели выросли с 550 рублей до 1,7 тыс. рублей. Мурманская форель за то же время подорожала на 90%, до 1,8 тыс. рублей за кг.

При этом в России красной рыбы выращивают и ловят недостаточно, к тому же значительную ее часть продают за рубеж, где платят больше.

В сложившейся ситуации многие рестораны закупают лосося все меньше, а некоторые блюда с ним исключают из меню. Также идет постепенная замена сырья с импортного на отечественное, отмечает издание.