К 100-летию Октябрьской революции на канале «Россия 1» вышел сериал «Демон революции». Режиссер Владимир Хотиненко в восьми сериях представляет зрителям историю 1917 года. В фильме снялись Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Александр Балуев и другие мэтры отечественного кинематографа. Участником съемок стал уроженец Ижевска Антон Марданов, уже 8 лет живущий в Москве. Он исполнил роль революционера Давида Сулиашвили – писателя, о личности которого почти ничего не известно, кроме того, что он носил усы и был горяч кровью. О том, как проходили съемки, Антон Марданов рассказал информационному агентству «Сусанин».

- Антон, расскажите немного о себе.

- Я по образованию актёр, съёмки в моей жизни были, но в основном в короткометражных фильмах, так как попасть в большое кино практически невозможно. По первому образованию я педагог-режиссёр, закончил Удмуртское республиканское училище (ныне колледж) культуры, поэтому работаю педагогом по актёрскому мастерству. В Москве живу уже 8 лет. Есть такая теория, что приезжему человеку в большом городе для того, чтобы встать на ноги, необходимо около 8 лет, - видимо, это тот самый случай.

Долгое время я скитался по различным столичным актёрским студиям, театральным школам и любительским театрам, пока случай не свёл меня с моими единомышленниками, ныне коллегами и друзьями.

Я познакомился с актёрами Михаилом Сафроновым и Дарьей Храмцовой, с которыми мы открыли «Центральную киношколу» для детей и подростков, где воспитываем актёров для работы в кино.

Теперь я часто бываю на съёмочных площадках, в основном как коуч, где работаю с детьми-актёрами, успел поработать на сериале «Коп», хорроре «Тварь», которые скоро выйдут, также плотно сотрудничаем с каналом «Никелодеон».





- Как вы попали в сериал «Демон революции»?

- Попасть на «Мосфильм» в святая святых - офис Владимира Хотиненко, - пожалуй, мечта любого актёра, начинающего или же мастодонта нашей профессии. Мне удалось, я там бываю теперь часто, когда им пригождаются наши ученики. Но сейчас не об этом.

Так как у меня восточный тип внешности, на роль революционера Давида Сулиашвили меня утвердили по фотографии, да и личный кастинг-агент по актёрам Владимира Ивановича Инна Израилевна замолвила за меня словечко. Так я узнал, что моя кандидатура одобрена Самим.





- Работа с кем из актеров запомнилась больше всего?

- В сериале Ленина играет Евгений Миронов. Хотя слово «играет» не очень подходит здесь, думаю, слово «проживает» правильнее. Евгений Витальевич приезжал на площадку уже запитанный материалом, он даже между дублей картавил, хмурил брови и двигался как Ленин.

О мощной личности Евгения Миронова можно говорить долго, это незабываемый опыт для меня, начинающего актёра, это то, что я непременно буду рассказывать детям, внукам и своим ученикам.

Много хороших людей и талантливых актёров отпечатались в моей памяти, - например, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Дарья Екимасова, Александр Балуев, Максим Матвеев и многие другие, так как над этим проектом работало огромное количество профессионалов.





- Расскажите о своем персонаже.

- В 1917 году в загадочном пломбированном вагоне во главе с Лениным ехали 11 молодых революционеров, неистово жаждущих подвига. Роль одного из них досталась мне. О личности публициста Давида Сулиашвили почти ничего не известно, фото в архивах тоже почти нет, но мы знали, что он носил усы и был горяч кровью.

Было интересно увидеть себя в костюме и усах после первой примерки в костюмерной «Мосфильма». Я почувствовал что-то родное в этом персонаже, мне он стал близок.

- Где и когда проходили съемки?

- Сам сериал снимали зимой и весной 2017 года. Для меня три съёмочных дня были в Москве, в павильоне, где декораторы выстроили поезд в разрезе, который шатали специальные люди при съёмках. И ещё три дня мы снимали в Будапеште. Почему Венгрия? Потому что это невероятно красивая страна, а в Будапеште сохранился вокзал с подлинной архитектурой, поэтому именно там снимали, как поезд из Швейцарии отправляется в Москву.

В Москве нас окружала массовка, которая все эти дни создавала толпу вокруг нас. Приехав в Венгрию, мы заметили, что нас уже ждут на вокзале те же лица, только это были венгры. Наши агенты по актёрам провели колоссальную работу, чтобы найти двойников наших русских актёров массовки. Это магия нашей профессии.

Но самое интересное, что я работаю с маленьким ребёнком на руках, так как помогаю своей напарнице носить её сына по роли. Мальчик Федя, кучерявое белокурое чудо 3 лет, очень плакал и хотел к маме. Но мы с ним общались, играли, смеялись, шутили, смотрели картинки на телефоне или рассматривали декорации. Таким образом малыш отвлекался от мамы и идеально выполнял задачу.

И вот на вокзале в Будапеште мне дают мальчика Себастьяна, который очень похож на Федю, но по-русски и по-английски не понимает ни слова, а с ним нужно работать целый съёмочный день. Он тоже, мягко говоря, не очень радуется этому процессу и хочет к маме или поваляться на полу, что он и делал между дублями. Поняв, что это западня, я включил все свои педагогические ресурсы и решил, что нужно как-то выплывать.

Вдруг я услышал, как Себа (так его называла мама) всё время кричит «Шапка чуня, шапка чуня» и пытается скинуть с головы беретик с помпоном. На своём не очень хорошем английском я узнал у мамы, что ему не нравятся головные уборы, а эта фраза переводится как «некрасивый колпачок». Зацепившись за это, я придумал игру, ребёнок меня понял и поддержал. Как только режиссёр говорил «камера, мотор, начали», мы замирали с Себой и не двигались, либо он замирал один. Как только дубль был снят, я тут же кричал «Шапка чуня», Себа хохоча скидывал шапку с себя и шляпу с меня. Так мы провели с моим «Федезаменителем» Себой 5 часов. Коллеги потом называли меня нянькой международного уровня.





- В каких сериях появляется ваш персонаж?

- К несчастью, хронометраж серии сериала небольшой, и нас очень сильно «порезали». Осталось несколько фраз, но слова не самое главное. Как говорил старик Станиславский – «нет маленьких ролей, есть маленькие актёры». Вместе с другими молодыми революционерами я появляюсь в нескольких сериях, но в основном – в восьмой, заключительной, когда раскрываются тайны подготовки революции.

Я счастлив, что такой опыт был в моей жизни, в моей карьере. Я не перестану признаваться в любви своим коллегам и особенно Владимиру Ивановичу Хотиненко и Евгению Витальевичу Миронову.

Сегодня я продолжаю работать в киношколе и коучем на площадках. Продолжаю ждать предложений и ролей. И считаю этот опыт началом своего долгого пути в мир кино.





Фотографии предоставлены героем материала.