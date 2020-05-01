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От 37 и старше: Надежда Михайлова рассказала о жертвах коронавируса и борьбе с ним

21:45, 01 мая, 2020
21:45, 01 мая, 2020
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#самоизоляция
Фото: pixabay.com
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Коронавирус не обошел стороной ни один регион России. О первых своих зараженных Удмуртия узнала 22 марта. Уже к началу мая цифры перевалили далеко за 200.

Сегодня каждый из нас знает, что такое самоизоляция, почему так важно сидеть дома, зачем нужно часто мыть руки и ходить в маске. Постепенно это входит в привычку. Возможно, общая напасть учит нас жить иначе, быть внимательнее не только к себе, но и друг к другу.

Опасный вирус, который распространяется по миру и даже уносит жизни. Да, бороться с ним можно, это ежедневно доказывают наши врачи. «Сусанин» решил узнать подробнее о ситуации с коронавирусом в Удмуртии и пообщался с заместителем председателя Госсовета республики Надеждой Михайловой.

- Надежда Александровна, сколько летальных случаев сегодня зарегистрировано в Удмуртии и каков возраст умерших?

На данный момент в Удмуртии зафиксировано 9 летальных случаев. Возраст умерших от 37 до 70 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, течение которых усугубил коронавирус.

- Могут ли пациенты с легким течением болезни проходить лечение дома?

Да, возможно прохождение амбулаторного лечения на дому. Показания к этому определяет лечащий врач после сбора анамнеза и осмотра пациента. Конечно, это возможно только при легком течении заболевания и отсутствии в семье лиц из групп риска, для которых пребывание в одном помещении с больным родственником может нести смертельный риск. Основное обязательное и непременное условие лечения на дому – строгое соблюдение карантина!

- Кто и как контролирует таких пациентов? Выдаются ли людям лекарства или они покупают за свой счет?

Наблюдение за пациентами, которые проходят лечение на дому, организовано. Участковые поликлиники в ежедневном режиме получают информацию о вновь выявленных положительных результатах на коронавирус. В каждом конкретном случае силами участковой службы проводится определение контактных с заболевшим лиц. Устанавливается динамическое наблюдение как за заболевшим, так и за членами его семьи. Врач регулярно оценивает состояние больного и осуществляет корректировку проводимого лечения.

Вся информация о проведенной работе и состоянии заболевших к концу дня стекается в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, поэтому состояние каждого заболевшего находится на контроле. Медицинские организации имеют информацию по месту нахождения всех наблюдаемых пациентов.

«Ковидных» пациентов из инфекционной больницы выписывают только по окончании основного курса терапии (противовирусной и антибактериальной, в случае необходимости). После выписки из стационара пациент получает курс восстановительного лечения и продолжает ежедневный приём препаратов, назначенных ему по сопутствующей патологии.

- В соответствии с указаниями Минздрава России, в Удмуртии должны быть развернуты дополнительные койки – 751. В Удмуртии развернуто больше – 935. Расскажите о качестве взаимодействия всех министерств и ведомств для достижения таких показателей.

Значимый успех — это всегда командная работа. Была проведена мощнейшая совместная работа Минздрава, Минстроя, Минфина, Минэкономики. В кратчайший срок проведена работа по отбору и поиску поставщиков, работа с ценовыми предложениями, ремонты в медицинских организациях, которые перепрофилированы. Мобилизованы предприятия республики на производство средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования.

- Сколько исследований проводится в Удмуртии и сколько лабораторий их делают?

На 1 мая 2020 года в Удмуртии сделано более 31 тыс. исследований. В республике работает 6 лабораторий для исследования на новую коронавирусную инфекцию, из них 1 - частная.

21:45, 01 мая, 2020
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#самоизоляция

 

 

 


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