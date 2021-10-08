Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Летать, чтобы жить

14:05, 08 октября, 2021
14:05, 08 октября, 2021
163
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#пилоты\n#праздники\n#самолет
0

В юности, на пороге взрослой жизни, каждый из нас делает выбор — чему себя посвятить. Еще в детстве, задолго до поступления в училище, свой выбор сделал и Александр Соловьев. Сегодня он возглавляет авиаэскадрилью «Боинг 737-800» авиакомпании «Ижавиа».

Специально ко Дню командира надводного, подводного и воздушного корабля, который отмечается 8 октября, мы пообщались с Александром Олеговичем. Он не понаслышке знает, как прекрасно небо и как неповторима Удмуртия с высоты.

Почему вы выбрали профессию пилота?

С детства мечтал, династия. У меня дядя — лётчик, отец — авиационный инженер. Начал приобщаться к небу ещё будучи в школе, занимался в клубе юных авиаторов. Потом летал в аэроклубе. В 1991 году поступил в Бугурусланское лётное училище. Летал в Ташкенте на ЯК-40, потом на ТУ-154 и в 2011 году уехал в Москву, где переучился на «Боинг». А потом получил интересное предложение от авиакомпании «Ижавиа».

Считаете свою профессию особенной?

Да, по началу считал: форма, самолет, небо... сейчас уже нет. В семье тоже уже все привыкли, что я в небе.

Что интересного в вашей работе?

Романтика. Даже не объяснить словами. Это на уровне подсознания, другой работы я вообще не представляю. Всегда идешь на работу как на праздник.

Какая местность особенно заворожила вас с высоты?

Ижевск. Природа какая тут — сказка. Удмуртия с высоты супер, честное слово.

Как часто вы летаете? 

В среднем, около пяти раз в неделю. Из Ижевска у нас пока направления — это Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапа, Краснодар, Сочи. 

Может быть, у вас даже есть любимое направление?

Любимое — Симферополь, хорошая погода всегда. А самое любимое за всю практику — это Турция, там ещё лучше погода. Кстати, скоро к нам в Удмуртию прилетит ещё один «Боинг 737-800», в планах запускать программу в Египет.

Что самое трудное в работе пилота?

Задержка рейса, непогода, туман. Но мы сложностей не боимся, мы все профессионалы. Что касается турбулентности, она в нашем полушарии особо не встречается. Куда большие опасения вызывают грозы. Но, благо, в самолете стоит мощный локатор, он подсказывает, куда нельзя заходить самолету. Если в зелёное поле не заходишь, самолет не шелохнётся, в зелёное зашел — начинает немного болтать, в жёлтое — ещё сильнее, а в красное — нельзя.

Полеты ночью даются сложнее?

Не имеет значения, ночь это или день. Во-первых, все наши пилоты — настоящие профессионалы, а во-вторых, техническое оснащение самолета позволяет производить посадку и в сложных условиях. 

Чем вы занимаетесь на работе, когда не летаете?

Процессом планирования экипажей. Помимо своей работы, я контролирую всех остальных пилотов. Летаем со всеми: сегодня с одним пилотом, завтра с другим. Еще у нас есть процесс непрерывной подготовки — всех нужно каждый год проверять, с каждым индивидуально позаниматься. У нас пилоты молодые, все умные и способные. Они наши, ижевские. То, что я знаю, стараюсь отдать им. Наша задача на следующий год — человека 3–4 вывести в командиры.

Я горжусь, что я в этой компании. Столько пилотов из Москвы хотят к нам, но просто так сюда не устроиться, мы стараемся выбирать самых лучших.

В прошлом году наш авиапарк пополнился еще одним самолетом. Какая она, встреча с первым Боингом «Ижавиа»?

Это как любовь с первого взгляда. Один раз увидел — и на всю жизнь. Тем более, что Boeing 737-800 еще и очень надежный самолет. 

Вообще, самолет — он как девушка, как живой организм. Если ты к нему по-хамски, то и он к тебе также будет относиться. А если ты его лелеешь, следишь, то и отдача такая же.

aBgvh3K_XBk.jpg

Какие обязанности у командира и второго пилота?

Как таковых понятий «командир» и «второй пилот» у нас нет. Есть flight pilot и pilot monitoring: кто пилотирует, а кто контролирует. Пилотировать может как командир ВС, так и второй пилот. Но в любом случае ответственность несет командир. Он отвечает не только за пассажиров, но и за свой экипаж, даже на стоянке. Пока дверь в самолет открыта, тут еще может быть ответственность на службе авиационной безопасности, но после того, как люк закрыли — за всё отвечаю я. Я могу любого пассажира досмотреть, снять, если он, например, неадекватен и угрожает безопасности других пассажиров.

Еще есть такое понятие — минимальное количество членов экипажа. Одному в кабине нельзя оставаться. В истории авиации известны два случая, когда на управлении самолетом оставался один пилот и это имело самые печальные последствия. Поэтому в кабине всегда должно быть два летчика — это международные правила.

На панели в кабине очень много кнопок. Один из популярнейших вопросов — неужели вам приходится пользоваться всеми?

Каждая кнопка — это своя система. Чтобы подготовить самолет к вылету, надо все эти системы запустить. Это несложно, если знаешь что как работает. Минута – две, и можно подготовить самолет к полету.

Есть у вас какие-то суеверия, приметы?

Когда самолет осматриваю, я всегда к двигателю подхожу и глажу его. Это моя личная традиция, чтобы полёт прошел хорошо.

Были у вас истории на борту, которые навсегда останутся в памяти?

Мне врезалось в память, когда у меня пассажир умирал. Единственный случай такой у меня был на борту, мы летели из Новосибирска в Москву.

Я вышел в салон, помню, кардиолог летел в самолете. Он сказал, что пассажиру осталось жить минут 10. Вероятность 99 процентов, что он до земли не доживет, шансов практически нет. Я подумал: «Ну, один процент все-таки есть». Со вторым пилотом, бортпроводниками мы сделали всё по максимуму, и за 10 минут посадили самолет в Нижнем Новгороде. От планов ушли, спасли пассажира. Он остался жив. Мне и второму пилоту даже после этого случая дали медаль «За содружество во имя спасения».

А самая трогательная история была как раз тогда, когда мы гнали первый Боинг «Ижавиа». Мы принимали самолет в Голландии и потом первый взлёт — это было что-то невероятное. С апреля он начал летать непрерывно, работает около 18 часов в сутки. Такую нагрузку самолёт хорошо выдерживает.

Наш второй «Боинг», который скоро прибудет в Удмуртию, по уровню такой же. У нас сложились хорошие деловые отношения с лизингодателем, благодаря чему мы получаем «топовые» самолёты. В России таких мало, это дорогая комплектация. Все последующие наши самолёты будут точно такие же.

В небе вы уже не меньше 25 лет, когда планируете уйти на пенсию?

Мы уходим на пенсию по налёту — 6 тысяч часов, и всё. Я вышел на пенсию в 35 лет, но планирую летать ещё долго. Зачем такую работу бросать? Единственное, с каждым годом все сложнее проходить комиссию.

Плохо, когда лётчики прекращают летать — это самый сложный для нас период. Расставание с небом проходит тяжело. Мы же не как люди живем, в особом ритме, по своему графику.

Есть ли у вас награды за ваш лётный опыт?

Мне вручили нагрудный знак отличия 2 степени за безаварийный налёт. Я налетал 10 тысяч часов без инцидентов и происшествий. Пора получать знак первой степени, уже налетал 12 тысяч часов. Это считается высшей категорией для пилота, ценная награда для нас.

Новый «Боинг» «Ижавиа» пополнит авиапарк в 2021 году. Ожидается, что его появление откроет перед жителями Удмуртии новые направления полётов. И если первый в компании нежно зовут Звёздочка, то другой получит официальное название — Душа Удмуртии. Одним из первых его вновь будет встречать Александр Соловьев.

14:05, 08 октября, 2021
163
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#пилоты\n#праздники\n#самолет

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете об оружии Победы — винтовке Мосина?

17:43, 15 сентября, 2021

Помните ли вы арифметику?

17:07, 13 сентября, 2021

Тест про осенние песни

09:39, 03 сентября, 2021

Лучше гор могут быть только горы

13:07, 26 августа, 2021

Занимательные флаги с ИА «Сусанин»

16:33, 20 августа, 2021

Где вы были в ночь с 18 на 21 августа?

16:52, 17 августа, 2021

Сможете ли вы узнать советский фильм по цитате из него?

15:38, 06 августа, 2021

Тест памяти Энвиля Касимова

11:45, 24 июля, 2021

Тест по американским фильмам 90-х

18:17, 23 июля, 2021

Эффект Манделы: проверьте, нет ли у вас ложных воспоминаний

12:36, 02 июля, 2021

Знаете ли вы фразеологизмы?

17:58, 25 июня, 2021

Лёгкий тест про музыку 2000-х

16:49, 17 июня, 2021

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 79-летней матери своего собутыльника

12:35, 06 октября, 2021
8490

Приглашенным в Глазов врачам усилят социальную поддержку

8189
12:53, 01 октября, 2021

Два ижевских лицея вошли в рейтинг лучших школ России

3981
13:23, 01 октября, 2021

Жители Удмуртии смогут написать «Большой этнографический диктант»

3439
08:30, 05 октября, 2021

Суд в Ижевске приступил к рассмотрению дела в отношении участницы январского митинга

3152
16:00, 06 октября, 2021

Кафе в Миассе предлагало школьникам бесплатную шаверму за двойки

14:12, 01 октября, 2021
1352

Уполномоченная по правам ребёнка России Анна Кузнецова покинула свой пост

1313
16:22, 01 октября, 2021

После публикации видео с пытками заключенных глава саратовского УФСИН подал в отставку

1253
09:59, 06 октября, 2021

Объявленную в розыск бывшую замминистра просвещения Ракову задержали в Москве

1115
13:02, 06 октября, 2021

Москвич пришёл в школу с травматикой, чтобы запугать обидчиков дочери

1111
10:04, 01 октября, 2021

Власти Грузии: Михаил Саакашвили готовил госпереворот в стране

10:33, 02 октября, 2021
1300

Бушующий в Японии тайфун стал причиной отмены более сотни авиарейсов

1108
13:02, 01 октября, 2021

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину

1066
11:21, 01 октября, 2021

Катар включил «Спутник V» в список разрешённых для въезда вакцин

1028
19:45, 03 октября, 2021

Олег Тиньков согласился урегулировать спор с американскими властями за 506 млн долларов

979
14:35, 02 октября, 2021

Лонгриды

Гаражная амнистия: вопросы и ответы

09:18, 08 сентября, 2021
3695

Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии

16:56, 01 сентября, 2021
4840

Переработка: маленькие шаги к большому делу

09:40, 17 августа, 2021
4960

#ДайтеЧек: платите картой, а не на карту

17:04, 30 июля, 2021
7260

Потребительский кредит или кредитная карта: что выбрать?

15:08, 26 июля, 2021
7015

Инструкция: как стать героем и спасти жизнь утопающего

11:52, 23 июля, 2021
6273

Мусорная реформа: новая экология Удмуртии

15:37, 09 июля, 2021
7684

«Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада

13:20, 03 июля, 2021
8181

Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии

15:00, 29 июня, 2021
8315

Детство, украденное войной

09:16, 22 июня, 2021
7422

За свободой – в походы

10:33, 10 июня, 2021
8809

Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя

15:51, 02 июня, 2021
12046

Статьи

Джинсы и экология: можно ли сделать производство денима более «чистым»?

10:05, 06 октября, 2021
353

Менделеевская экспедиция: путь в экологию

15:15, 29 сентября, 2021
1733

Автоматизация движения: 27 топливных станций «Башнефть» в Удмуртии стали бесконтактными

10:56, 24 сентября, 2021
1448

Отказали тормоза: почему не получилось снизить темпы глобального потепления

12:40, 15 сентября, 2021
2632

Это мошенники: неизвестные объявляют закупки от имени «Т Плюс»

10:07, 09 сентября, 2021
3592

Синдром жертвователя: почему люди участвуют в краудфандинге

14:57, 07 сентября, 2021
3037

«Пушкинская карта»: окно в культуру

14:00, 31 августа, 2021
5341

Двор мечты: как застройщик создает во дворе ZNAK Город Будущего другой мир

14:40, 24 августа, 2021
4577

Ставки по ипотеке вырастут в ближайший месяц: эксперты советуют ускориться с покупкой жилья

10:00, 24 августа, 2021
4373

Что влияет на стоимость: как продать недвижимость дороже рыночной цены

10:00, 19 августа, 2021
5418

Атомная энергетика: ответы на волнующие вопросы

11:45, 18 августа, 2021
5250

Масштабирование бизнеса: как эффективно занять и вложить деньги?

15:25, 17 августа, 2021
5802

Как Ижевск терял свои достопримечательности. Этап третий: коммерческий

13:40, 17 августа, 2021
5680

Природа Можги и история Сарапула: депутат Госдумы Алексей Журавлев поговорил с жителями о насущных проблемах

11:28, 10 августа, 2021
5690

Как Ижевск утрачивал свои достопримечательности. Этап второй: антирелигиозный

15:10, 09 августа, 2021
6783

Вместе вперёд: как работа «ЛУКОЙЛа» преображает Удмуртию

14:50, 04 августа, 2021
7130

«Токсичная» работа – пять признаков

10:34, 04 августа, 2021
7101

Отпуск под вопросом

11:50, 15 июля, 2021
9456

Офис, которого нет

11:11, 15 июля, 2021
9576

Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с гендиректором ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером перспективы развития крупнейшего теплового узла Удмуртии

14:58, 14 июля, 2021
10449
?>