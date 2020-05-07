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«Это можно сравнить с войной»: жизнь ижевской инфекционки

13:15, 07 мая, 2020
Анастасия Шевченко
13:15, 07 мая, 2020
Анастасия Шевченко
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#медицина\n#здоровье\n#безопасность\n#Ижевск\n#врачи\n#коронавирус
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Ижевский врач, работающий с больными Covid-19, о том, как перестроилась работа медучреждения, неожиданных вопросах и почему пациенты не помнят своих героев.

Она сравнивает себя с играющим тренером. Наталья Ижболдина в ижевской больнице на Труда, 17 — врач-инфекционист и заведующая приемным отделением. Брать бумажную работу на дом в условиях пандемии пока не приходилось, а вот задерживается она регулярно — заканчивает смену на 2, а то и на 4 часа позже… 

— Наталья Ивановна, муж еще не ругается?

— Нет, он с пониманием относится к этой ситуации, и я ему благодарна за поддержку.

 

— Как идет процесс размещения пациентов?

— В приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы поступают пациенты как с подозрением на коронавирус, так и с уже подтвержденным диагнозом.

Если у пациента подтвержденный Covid-19, то нам даже проще. Мы можем его положить к пациентам, у которых уже выявлена коронавирусная инфекция, потому что они не могут заразить друг друга. А вот с пациентами, которые поступают без этого анализа, бывают сложности.

 

— Где размещают тех, у которых еще ничего не ясно?

— Мы стараемся их класть в отдельное помещение.

 

— Каждого в отдельное?

— Мы стараемся это делать, но, к сожалению, не всегда есть такая возможность. Палаты у нас двухместные, трехместные и четырехместные. Понятно, что в последние мы их не размещаем. Но тем не менее, когда нет возможности поместить их в отдельную, то вынуждены класть этого пациента с другим.

 

— Средств индивидуальной защиты в больнице хватает?

— Да.

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— Каково постоянно жить в защитном костюме, перчатках и очках?

— Вот вы посуду моете в перчатках?

— Да.

— Какие у вас ощущения?

— Хочется их снять…

— Совершенно верно. И не только это. Это неудобно, это тяжело, это очень потно.

 

— Как вы отреагировали на первые новости о коронавирусе? Предполагали, что он доберется до Ижевска?

— Я работаю в приемном отделении 30 лет, и мне приходилось сталкиваться со многими инфекциями. Это наша работа. Но сказать, что отреагировала абсолютно спокойно — конечно, нет. И волнение было, и переживание. Я понимала, что однажды он доберется и до Ижевска.

 

— Переехали ли вы в гостиницу?

— Нет, я живу только с мужем, поэтому мне это не нужно. Родственники к нам в гости не ходят, да и мы тоже. Общаемся с ними только по телефону. Я уже больше месяца внучек вижу по телефону, а так ведь хочется и обнять, и поиграть, и поцеловать.

 

— Как изменилась жизнь больницы с приходом коронавируса?

— Это можно сравнить с войной, с фронтом. У нас такой невидимый противник, но мы его узнаем в ходе битвы, появляются новые сведения. Сотрудники знают, что в любой момент может возникнуть необходимость приехать на работу. Ситуация меняется на глазах и приходится перестраиваться. Нам могут привезти сразу несколько машин, и тут может подключиться врач, который, по сути, должен был отдыхать в «чистой» зоне. Но отдых в «чистой» зоне — значит просто отдых от костюма, средств защиты. Работа все равно продолжается. Самое главное, что все сотрудники в нашем коллективе друг друга поддерживают.

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— Что самое тяжелое сейчас?

— Принятие решений, причем быстрое. Наша задача — прогноз. Чтобы не было такого, что пациента отпустили, а ему стало хуже.

 

— Что в этой ситуации удивляет или от чего вы негодуете?

— Безответственность. Сейчас в нашу больницу за сутки поступает, условно, 50 человек. А что если их будет 300? Это вполне возможно и зависит от того, насколько близко люди контактируют.

Все пациенты, которые к нам поступали, заразились в семье или потому, что ходили друг к другу в гости. Гораздо страшнее будет, если люди начнут заражаться в транспорте или в магазине. Тогда не то что наша больница, здравоохранение не справится с наплывом больных, хотя медучреждения готовятся.

Поэтому когда вот видишь людей, которые стоят на остановках близехонько, без масок — это напрягает. Ну ребята, ну что ж вы делаете-то?

 

— Приходилось подходить к людям и ругать их в таких случаях?

— Ругать нет, но подходила и предлагала — может быть, все-таки наденете маску? Во всяком случае, они расходились в стороны.

 

— Следите за соцсетями?

— Да, кто-то боится, а кто-то говорит, что ничего нет и ничего не нужно. Отношусь ко всему этому философски. Ну, пишут и пишут, мало ли что пишут?

 

— А что насчет паники среди пациентов? Как их успокаиваете?

— Кому-то нужно сказать — да что вы, ерунда, у вас все замечательно. И ему этого будет достаточно. Другому нужно рассказать обо всем подробнее, а третьим нужно твердо сказать — вам необходима госпитализация и вы будете лечиться в нашей реанимации. Главное дать пациенту понять, что он не один с такой проблемой. Нужно дать ему поддержку, чтобы он почувствовал уверенность.

 

— Что самое неожиданное говорили пациенты про коронавирус?

— Как-то одна женщина меня спросила, болеют ли рыбки коронавирусной инфекцией.

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— Вас стали чаще благодарить и говорить спасибо?

— Сейчас очень много в СМИ внимания уделяется медикам, и я очень благодарна нашему профсоюзу.

Но знаете, что задевает? Когда звучат вот такие фразы «да вот они же вот учились на врача, это их работа, какое тут может быть спасибо?». К сожалению, не каждый способен высказать благодарность.

У нас есть такая присказка в приемном отделении — чем лучше мы больного приняли, тем нас меньше помнят. Что значит «хорошо приняли»? Это значит быстро посмотрели, быстро оформили историю болезни, быстро отправили в отделение, где его начинают лечить. Вот этот период приемного отделения для него прошел незаметно. Чувство благодарности к приемному отделению проходит транзитом. Ну и ладно. Такая вот наша работа.

 

— Не боитесь заразиться сами?

— Я нормальный человек, поэтому... боюсь. Но защищаюсь.

 

— А что говорят ваши близкие?

— Волнуются, но от того, что они мне это будут высказывать каждый раз — лучше не станет. Я понимаю, что муж переживает за меня, но все время бояться невозможно.

 

— Как жители могут помочь медикам?

— Медицина находится в борьбе. Как на фронте — у каждого своя задача и каждый ее выполняет на своем этапе и посту, пусть это медсестры, санитары, врачи, хозяйственники или орготдел. Я вообще благодарна всем, кто организует и обеспечивает работу больницы в этих условиях.

Некоторые жители говорят: «На шашлыки не поехать…». Тут дело не в этом. Ты можешь покушать со своей семьей, но в наших традициях шашлыки — это большая компания. Была у нас в больнице такая.... Дружно заразились на вечеринке.

Давайте будем держать расстояние, носить маски и соблюдать режим.

13:15, 07 мая, 2020
Анастасия Шевченко
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#медицина\n#здоровье\n#безопасность\n#Ижевск\n#врачи\n#коронавирус

 

 

 


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