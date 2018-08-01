Заключительный этап по внедрению требований дизайн-кода в столице Удмуртской Республики начался осенью 2017 года. В середине ноября в Гордуме Ижевска состоялись публичные слушания по проекту решения муниципального парламента «О внесении изменений в правила благоустройства города». Позднее на тот момент глава Ижевска Юрий Тюрин выступил с заявлением, что дизайн-код находится в стадии разработки и до конца года его концепция будет принята.

Через пару месяцев, в конце декабря, руководитель республики Александр Бречалов заявил, что общественные слушания по проекту пройдут в январе.

«Мы хотим изменить внешний облик города (Ижевска – прим. ред.). Многие пишут про убогие рекламные вывески, билборды, нелепые сочетания, краски, шрифты. Не могу не согласиться с этим. Еще весной была поставлена задача разработать дизайн-код Ижевска. Сейчас идет работа по его завершению. К лету, думаю, мы начнем внедрять дизайн-код. Первые общественные слушания по нему пройдут в середине января», - рассказал глава Удмуртии в эфире радио «Моя Удмуртия».

Параллельно с этим тему внедрения дизайн-кода подхватил Сарапул, глава которого сказал, что в муниципалитете также начнут внедрять аналогичные Ижевску требования. Александр Ессен подчеркнул, что первоначально поправки коснутся центральной площади, улицы Раскольникова и части улицы Труда, которые находятся рядом с реконструированной набережной, неподалеку от мэрии.

В феврале в думе Ижевска провели общественные слушания, на которых присутствовало около 200 человек, большинство из них в итоге поддержали внесение изменений в правила благоустройства Ижевска. Тогда в ходе заседания перед участниками выступили первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин и организатор разработки дизайн-кода Марина Нургалиева. Они подробно рассказали об изменениях.

После предварительного обсуждения депутаты на заседании внесли изменения в правила благоустройства. 31 народный избранник поддержал инициативу, трое проголосовали против, еще один воздержался.

«Данный вопрос на комиссиях Гордумы вызвал ряд дискуссий. К нам поступило предложение создать рабочую группу. Путь будет нелегок, но его необходимо пройти. Прошу данный проект поддержать», - рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов

После этого предприниматели начали «раскачиваться» и менять информационные вывески на своих зданиях. Отметим, что на данный момент штрафы за нарушения требований дизайн-кода не предусмотрены, однако законопроект о финансовом наказании физических и юридических лиц находится на рассмотрении депутатов Госсовета Удмуртии. 26 июня на сессии регионального заксобрания документ прошел первое чтение.

«Есть предложение о пересмотре размеров административных штрафов в сторону уменьшения и уточнения с точки зрения соотношения их размеров для должностных и юридических лиц», - сказала в ходе своего выступления председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Елена Дербилова.

Поправки к документу будут приниматься до 7 сентября. После того как закон вступит в силу предпринимателей начнут штрафовать.

Уже в конце июля 2018 года главное управление архитектуры администрации Ижевска в рамках первого этапа реализации программы дизайн-кода опубликовало архитектурно-художественную концепцию внешнего облика зданий, располагающихся на улице Пушкинской и Лихвинцева.

«Данные проекты утверждены управлением архитектуры и собственниками нежилых помещений, участвовавших в обсуждениях представленных концепций, и являются руководством к дальнейшей работе в рамках реализации программы «Дизайн-Код. Ижевск», - прокомментировали в управлении.

На представленных изображениях четко прослеживается концепция, которой намерены придерживаться в администрации Ижевска при реализации проекта.

«К нам идут добровольно»

По словам замначальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Сергея Ларионова, сейчас активная работа ведется по улице Пушкинской, в том числе ее восточной части (со стороны правительства Удмуртии).

«Мы взяли отрезок улицы от Центральной площади до улицы Советской. Приглашаем в свободном порядке рекламные агентства, которые занимаются разработкой информационной продукции. В управлении мы выводим на большой экран фасады здания и вместе, коллегиально, обсуждаем: как, где и что можно исправить, чтобы вывеска компании соответствовала действующему порядку. В настоящее время у нас разработана вся восточная часть улицы Пушкинской», - рассказал Сергей Ларионов.

















Эскизы предоставлены ГУ архитектуры и градостроительства администрации Ижевска

«Сейчас каждый собственник участвует в обсуждении, предлагает свои варианты. Их тоже можно понять: это торговля, это маркетинг, это стрит-маркетинг, который сегодня находится в не самом лучшем положении», - рассуждает Ларионов.

По словам спикера, предприниматели регулярно обращаются в управление, так как многие уже знают о новом порядке, о котором бизнесменам рассказывают в том числе и рекламные агентства, с которыми управление проводило обучающие мероприятия.

«Так, один из владельцев принес очень неплохой проект, если ранее у них были определенные нарушения, например, размещение вывески с перекрытием художественных архитектурных элементов здания, что недопустимо, то сегодня они принесли хороший, лаконичный и спокойный проект. Позднее они уберут рекламу с ограждающих конструкций. Многие обещают в ближайшее время этим делом заняться», - рассказал Ларионов.

Он также уточнил, что пилотный участок, над которым сейчас ведется работа, будут демонстрировать как пример.

«Также будем развивать встречи с собственниками домов. У нас есть соседние улицы: Ленина и Красногеройская, например. Каждую неделю мы будем приглашать собственников одного дома и раскладывать на составляющие весь их дом, также нам помогают рекламные агентства, они уже будут изображать все вывески наглядно», - сказал собеседник.

В управлении отметили, что работа по улучшению внешнего облика Ижевска в перспективе может быть продолжена за счет требований, которые будут предъявляться к фасадам и благоустройству.

«Первый этап, который был сделан, – разработаны требования к информационным конструкциям, не к рекламным, не к фасадам – только к вывескам. Второй этап – это нормативные требования к фасадам и благоустройству. Их возможно также разделить. Благоустройство отдельно – фасады отдельно», - сказал собеседник информационного агентства, уточнив, что для реализации этого этапа необходимо будет провести аналогичную работу, которая проводилась по разработке ранее представленного дизайн-кода. Для этого необходимо дополнительное финансирование, которое пока бюджетом не предусмотрено.

«Сами понимаете, для этого нужно определенное финансирование, так как это определенная документация, встречи на независимых площадках, обсуждение», - сказал Сергей Ларионов.

Напомним, что требования, которые существуют на данный момент, распространяются на центральный (исторический) квадрат города. К июню 2019 года вывески должны будут привести в порядок все предприниматели города.

«Явного негатива со стороны даже крупных сетей мы не видим. Есть, конечно, такие вопросы, что меня будет не видно, у нас брендбук, но и у нашего города теперь есть брендбук. Правильно? В таких случаях ищем компромисс, подстраиваемся под ситуацию», - заключил замначальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Сергей Ларионов.