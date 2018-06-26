Госсовет Удмуртии принял в первом чтении закон о штрафах за нарушение требований дизайн-кода

Такое решение приняли единогласно на шестой сессии муниципального парламента.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли в первом чтении закон об административной ответственности за нарушения, связанные с требованиями дизайн-кода. Поправки в законопроект будут приниматься до 7 сентября.

По словам председателя постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Елены Дербиловой, предлагается предусмотреть административную ответственность за нарушение требований правил благоустройства территорий поселений, городских округов, касающихся размещения и эксплуатации информационных конструкций, не являющихся рекламными.

«Также есть предложение о пересмотре размеров административных штрафов в сторону уменьшения и уточнения с точки зрения соотношения их размеров для должностных и юридических лиц», - сказала в ходе выступления Елена Дербилова.

Напомним, дизайн-код будет вводиться в Ижевске в три этапа, последний из которых должны реализовать до 30 июня 2019 года.