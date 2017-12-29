Сейчас идет работа по его завершению.

Ижевск. Удмуртия. Первые общественные слушания по дизайн-коду Ижевска пройдут в январе. Об этом рассказал в прямом эфире на радио Моя Удмуртия глава республики Александр Бречалов.

«Мы хотим изменить внешний облик города (Ижевска – прим. ред.). Многие пишут про убогие рекламные вывески, билборды, нелепые сочетания, краски, шрифты. Не могу не согласиться с этим. Еще весной была поставлена задача разработать дизайн код Ижевска. Сейчас идет работа по его завершению. К лету думаю мы начнем внедрять дизайн код. Первые общественные слушания по нему пройдут в середине января», - рассказал глава Удмуртии.

Напомним, в октябре Юрий Тюрин заявлял о том, что работу по дизайн-коду завершат до конца года.