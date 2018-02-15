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      Депутаты Гордумы Ижевска внесли изменения в правила благоустройства города, связанные с дизайн-кодом

      18:01, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      18:01, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      361
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн
      361
      0

      Вопрос рассмотрели на двадцатой сессии муниципального парламента, которая состоялась в четверг, 15 февраля.

      Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска внесли изменения в правила благоустройства города, связанные с дизайн-кодом. Вопрос рассмотрели на двадцатой сессии муниципального парламента, которая состоялась в четверг, 15 февраля.

      «Данный вопрос на комиссиях гордумы вызвал ряд дискуссий. К нам поступило предложение создать рабочую группу. Путь будет нелегок, но его необходимо пройти. Прошу данный проект поддержать», - рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов.

      Внесение изменений в правила благоустройства поддержал 31 депутат, против – 3, воздержался – 1.

      «Основное изменение коснулось согласования. Если в первой редакции согласование было обязательным, то сейчас мы делаем добровольным. То есть, предприниматель может согласовывать вывеску, а может не согласовывать с администрацией города, со структурным подразделением. Соответственно мы будем активно работать с предпринимательским сообществом, которое попадает в зону первого этапа дизайн-кода, а также с рекламными агентствами. Проработаем эти моменты, чтобы как можно мягче вводился дизайн-код», - пояснил корреспонденту «Сусанина» Артем Богданов.

      Ранее за внесение изменений в правила благоустройства проголосовали горожане в ходе общественных слушаний.

      18:01, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      361
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн

       

       

       

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