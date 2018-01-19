Дизайн-код начнут внедрять в Сарапуле в этом году

Пока требования к оформлению фасадов коснутся исторической части города.

Сарапул. Удмуртия. В этом году в Сарапуле начнут внедрять дизайн-код. Об этом журналистам в пятницу, 19 января, сообщил глава города Александр Ессен. По его словам, пока требования к фасадам и вывескам коснутся центральной площади, улицы Раскольникова и части улицы Труда.

«Это правила, как располагаются вывески: формат, высота, покраска фасадов. И получается цельная картинка, как мы видим в европейских городах... <…> Мы также хотим сделать историческую часть города Сарапула», - сказал Ессен.

Подготовительные работы уже ведутся. Требования дизайн-кода начнут применять уже в этом году.