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      Участники общественных слушаний поддержали внесение изменений в правила благоустройства Ижевска, связанные с дизайн-кодом

      16:20, 08 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      16:20, 08 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      542
      0
      #благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#дизайн
      542
      0

      Из выступающих против высказался лишь депутат Гордумы Дмитрий Юданов.

      Ижевск. Удмуртия. Участники общественных слушаний поддержали внесение изменений в правила благоустройства Ижевска, связанные с дизайн-кодом города. Из выступающих против выступил лишь депутат Гордумы Дмитрий Юданов.

      В ходе слушаний перед участниками выступили первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин и организатор разработки дизайн-кода Ижевска Марина Нургалиева, которые подробно рассказали об изменениях. 

      Против изменений проголосовали только два человека, ещё 13 воздержались. Зарегистрировались около 200 человек.

      Фасады для чайников: путеводитель по дизайн-коду Ижевска

      С одной стороны, все гораздо проще. Объектами регулирования будут вывески, таблички, витрины и кронштейны. Вывески - информационные конструкции, расположенные параллельно фасаду. Содержат название, дескриптор, логотип. Таблички - информационные конструкции с подробной информацией об организациях, расположенных в здании. Витрины - остекленная часть экстерьера здания для информации и экспозиции товаров и услуг.

      16:20, 08 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      542
      0
      #благоустройство\n#общество\n#Ижевск\n#дизайн

       

       

       

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