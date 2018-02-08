Из выступающих против высказался лишь депутат Гордумы Дмитрий Юданов.
Ижевск. Удмуртия. Участники общественных слушаний поддержали внесение изменений в правила благоустройства Ижевска, связанные с дизайн-кодом города. Из выступающих против выступил лишь депутат Гордумы Дмитрий Юданов.
В ходе слушаний перед участниками выступили первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин и организатор разработки дизайн-кода Ижевска Марина Нургалиева, которые подробно рассказали об изменениях.
Против изменений проголосовали только два человека, ещё 13 воздержались. Зарегистрировались около 200 человек.
Фасады для чайников: путеводитель по дизайн-коду Ижевска
С одной стороны, все гораздо проще. Объектами регулирования будут вывески, таблички, витрины и кронштейны. Вывески - информационные конструкции, расположенные параллельно фасаду. Содержат название, дескриптор, логотип. Таблички - информационные конструкции с подробной информацией об организациях, расположенных в здании. Витрины - остекленная часть экстерьера здания для информации и экспозиции товаров и услуг.