Из выступающих против высказался лишь депутат Гордумы Дмитрий Юданов.

Ижевск. Удмуртия. Участники общественных слушаний поддержали внесение изменений в правила благоустройства Ижевска, связанные с дизайн-кодом города. Из выступающих против выступил лишь депутат Гордумы Дмитрий Юданов.

В ходе слушаний перед участниками выступили первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин и организатор разработки дизайн-кода Ижевска Марина Нургалиева, которые подробно рассказали об изменениях.

Против изменений проголосовали только два человека, ещё 13 воздержались. Зарегистрировались около 200 человек.