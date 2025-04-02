Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

Чего ждать от рынка инвестиций в России в 2025 году

10:00, 02 апреля, 2025
Чего ждать от рынка инвестиций в России в 2025 году
10:00, 02 апреля, 2025
47
0
#инвестиции\n#Россия\n#вклады
Источник фото: предоставлено пресс-службой УК «Альфа-Капитал»
0

Эксперт рассказал о диверсификации портфеля, актуальных инструментах и волатильности фондового рынка.

Несмотря на высокие процентные ставки и волатильный фондовый рынок, российская индустрия инвестиций продолжает демонстрировать бурный рост. В 2024 году активы управляющих компаний достигли 23,9 трлн рублей, а число пайщиков превысило 9 млн человек. Чего ждать от рынка в 2025 году, на какие инструменты стоит обратить внимание инвесторам, рассказал «Сусанину» исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Ижевске Вадим Меньшиков.

— Что можно ожидать от рынка акций в этом году?

— Два ключевых фактора, от которых будет зависеть рост акций, —  это геополитика и динамика ключевой ставки. В случае геополитической разрядки и смягчения денежно-кредитной политики рынок может показать сильный рост. Его доходность к концу 2026 года с учётом дивидендов может составить 60–70%. Однако стоит учитывать, что реальных шагов для улучшения геополитической ситуации (тем более отмены санкций) пока предпринято не было. Темпы инфляции остаются высокими. Поэтому на рынке пока будет сохраняться сильная волатильность. Лучший рецепт в таких условиях — диверсификация портфеля, то есть распределение капитала по разным активам.

— Какие инструменты вы рекомендуете использовать инвесторам в нынешней ситуации?

— В зависимости от склонности к риску это могут быть различные фонды акций, смешанные фонды, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) облигаций и фонды денежного рынка. Последние неплохо зарекомендовали себя в прошлом году. Инвесторы по достоинству оценили привлекательность этого инструмента. Например, наш биржевой фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок» за два года вырос в 50 раз и сейчас является одним из крупнейших фондов на рынке, входя в топ-3 по активам. С учётом высокого спроса в этом году мы решили вывести его бумаги также на Санкт-Петербургскую биржу.

— А что насчёт инвестиций в золото?

Золото остаётся очень привлекательным активом. В прошлом году ПИФы, инвестирующие в золото, продемонстрировали лучшую динамику и принесли своим пайщикам доход на уровне 35–44%. Полагаем, что все те драйверы, которые двигали стоимость тройской унции в 2024 году — локальное ослабление доллара, риски замедления глобальной экономики и роста инфляции, — будут актуальны и в 2025 году. Кроме того, спрос на золото в немалой степени продолжают формировать покупки этого металла центробанками в золотовалютные резервы.

— Как высокие процентные ставки влияют на рынок? Есть ли стимулы для дальнейшего роста индустрии управления активами?

В 2024 году мы сумели адаптироваться к условиям высокой процентной ставки и к жёсткой денежно-кредитной политике. Это видно по увеличению числа инвесторов на Московской бирже и по результатам управляющих компаний. У нас был рекордный прирост как по объёму активов, которые совокупно превысили триллион рублей, так и по числу клиентов, которое достигло 2,2 млн человек. По этим показателям компания уже сопоставима с крупнейшими банками Российской Федерации.

— Как вы оцениваете потенциал рынка паевых фондов?

— Несмотря на все кризисы и санкции, активы паевых фондов растут опережающими темпами. Полагаем, что их ежегодный прирост может составить 400–500 млрд рублей, а потенциальное число пайщиков может достичь 7–8 млн человек. Это соответствует глобальному тренду на демократизацию инвестиций, и у России здесь огромные ресурсы. Например, если в Китае или Индии доля фондов в экономике составляет 15–20%, то у нас этот показатель пока на уровне 1% ВВП.

— Насколько значительный вклад в рост рынка вносят состоятельные инвесторы? Какие продукты они выбирают?

— Для нас работа с сегментом состоятельных клиентов — один из фокусов развития бизнеса: активы этой категории инвесторов в 2024 году увеличились на 26%, до 1,1 триллиона рублей. В основном они выбирают индивидуальное доверительное управление и закрытые ПИФы, включая фонды, инвестирующие в коммерческую недвижимость. В частности, в последнее время высоким спросом пользуются персональные фонды и возможность инвестировать в бизнес непубличных компаний в формате pre-IPO (с англ. — «предварительное публичное размещение»).

— Государство поставило задачу: удвоить капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. Какие новые продукты и стратегии готовы предложить УК для развития инвестирования в стране?

Растущий интерес к инвестированию вкупе с такой масштабной задачей открывает перед управляющими компаниями широкие возможности. Только в прошлом году мы вывели на рынок 20 новых фондов и стратегий, включая фонды с выплатой дохода и ЗПИФы недвижимости с уникальной стратегией. В частности, в нашей продуктовой линейке есть фонд, идея которого заключается в инвестировании в акции компаний, которые провели IPO или только размещаются на Московской бирже, а также стратегия доверительного управления, инвестиционная цель которого — получение дохода от строительства современных объектов недвижимости в сфере отдыха и гостеприимства в России.

Для развития рынка в нашей стране ещё очень много свободных ниш. Например, сейчас в Минфине идет обсуждение проектов по стимулированию долгосрочных инвестиций. Это могут быть семейные инвестиционные счета, различные накопительно-сберегательные продукты, варианты повышения привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Значительный импульс росту инвестирования в стране, на наш взгляд, могли бы дать налоговые стимулы, развитие новых каналов продаж, расширение возможностей и инструментария для ПИФов, чтобы у инвесторов появилась возможность покупать, помимо «классических» фондов, паи фондов товарных рынков, фондов ЦФА (цифровых финансовых активов) и других активов. Все эти меры помогли бы формированию прозрачной, динамичной и инклюзивной инвестиционной среды, стимулируя приток капитала на рынок.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:00, 02 апреля, 2025
47
0
#инвестиции\n#Россия\n#вклады

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Способны ли вы водить экскурсии по Удмуртии?

11:17, 26 марта, 2025

Слова, которые никто не знает

14:03, 16 декабря, 2024

Насколько беден ваш вокабуляр?

11:48, 04 сентября, 2024

Лёгкий тест про национальную кухню

15:39, 14 июня, 2024

Пословицы, которые означают не то, что вы думали

13:56, 17 мая, 2024

Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

17:01, 19 марта, 2024

В книге было не так

16:08, 29 декабря, 2023

Что этот бумер делает на нашей вписке?

15:48, 29 декабря, 2023

Пасхалки в кино, которые вы не заметили

15:12, 01 декабря, 2023

Исторические личности, которых вы точно знаете

15:11, 01 декабря, 2023

Оружейный диктант лайт

16:41, 29 сентября, 2023

Животные, о которых вы не слышали

16:36, 29 сентября, 2023

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске на все выходные полностью ограничат движение на участке улицы Карла Маркса

13:44, 26 марта, 2025
8990

Календарь-раскраска «Дырпус» с персонажами удмуртского фольклора появился в сети

7724
12:45, 26 марта, 2025

Ижевский автозавод начал продавать оборудование как металлолом

7047
17:41, 31 марта, 2025

В Ижевске начали проверку по факту ДТП с багги

6690
16:54, 31 марта, 2025

Заслуженный артист России Сергей Пенкин посетил цирк Удмуртии

6420
10:03, 30 марта, 2025

В ВТБ ожидают смягчения политики ЦБ по ключевой ставке в сентябре

13:53, 27 марта, 2025
219

ВТБ снижает первый взнос по ипотеке

173
10:21, 26 марта, 2025

Вперёд, в семидесятые: первый концерт нового коллектива Сергея Жукова ВИА «Васильки» состоится 10 апреля на Wink.ru

113
17:22, 27 марта, 2025

Красота как пропуск в успешную жизнь: что думают россияне о внешнем виде и карьере

98
15:11, 01 апреля, 2025

«Ростелеком» повысил скорость и качество обслуживания частных клиентов благодаря новой системе CRM B2C

79
14:53, 01 апреля, 2025

Лонгриды

Ижевский сквер-кладбище

15:46, 31 марта, 2025
1018

2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии

10:29, 28 марта, 2025
232

Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа

16:42, 26 марта, 2025
408

В оркестре с детства

09:58, 12 марта, 2025
360

Спорт с закрытыми глазами

09:43, 05 марта, 2025
367

Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске

16:37, 04 марта, 2025
395

Ижевск несбывшийся

16:02, 27 февраля, 2025
1202

Indoor-реклама: что это?

12:16, 24 февраля, 2025
914

Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии

14:35, 05 февраля, 2025
647

Стараемся услышать боль заказчика

12:17, 13 января, 2025
2477

Новогодний марафон УК «Аргон 19»

10:03, 28 декабря, 2024
867

Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется

15:15, 19 декабря, 2024
1697

Статьи

Чего ждать от рынка инвестиций в России в 2025 году

10:00
48

«Икигай» — свобода жить так , как хочет душа

09:37, 31 марта, 2025
229

Удмуртский туризм: миф или реальность?

09:20, 28 марта, 2025
542

Тяга к дому: история Туси с улицы Бородина

13:03, 20 марта, 2025
476

Масленица: этнография и православие

17:15, 28 февраля, 2025
435

«Калашников-Технофест» - улетный фестиваль робототехников

17:00, 24 февраля, 2025
398

Как стать орнитологом

17:40, 19 февраля, 2025
389

Первый этап Первенства по мотокроссу собрал более 70 участников из разных районов Удмуртии

16:41, 11 февраля, 2025
1544

Живой удмуртский язык

16:00, 07 февраля, 2025
539

Стыдно не читать

16:45, 05 февраля, 2025
525

Ижевская управляющая компания «Атом»: Мы вместе делаем наш дом лучше

17:31, 03 февраля, 2025
974

Кормушки для птиц можно сравнить с общепитом, где никто не моет посуду

13:00, 03 февраля, 2025
665

Сегодня хороший день, чтобы сменить пароль

14:05, 01 февраля, 2025
517

Прогулки — это часть жизни

14:05, 31 января, 2025
837

Как на платёжках отразится изменение диапазонов потребления электричества в Удмуртии?

16:48, 28 января, 2025
4119

Ижевск прощается с Лениным

15:01, 27 января, 2025
2041

Работа волонтеров — это неоценимый вклад: руководитель компании из Удмуртии высказался об Ассоциации волонтёров СВО

14:15, 22 января, 2025
1093

Куда съездить в Удмуртии на выходные?

13:20, 21 января, 2025
2967

Всё для победы: В Удмуртии создают Ассоциацию волонтеров СВО

19:44, 17 января, 2025
3013

Стилисты Ижевска: в 2025 году — тренд на разумное потребление

12:36, 16 января, 2025
578