Эксперт рассказал о диверсификации портфеля, актуальных инструментах и волатильности фондового рынка.

Несмотря на высокие процентные ставки и волатильный фондовый рынок, российская индустрия инвестиций продолжает демонстрировать бурный рост. В 2024 году активы управляющих компаний достигли 23,9 трлн рублей, а число пайщиков превысило 9 млн человек. Чего ждать от рынка в 2025 году, на какие инструменты стоит обратить внимание инвесторам, рассказал «Сусанину» исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Ижевске Вадим Меньшиков.

— Что можно ожидать от рынка акций в этом году?

— Два ключевых фактора, от которых будет зависеть рост акций, — это геополитика и динамика ключевой ставки. В случае геополитической разрядки и смягчения денежно-кредитной политики рынок может показать сильный рост. Его доходность к концу 2026 года с учётом дивидендов может составить 60–70%. Однако стоит учитывать, что реальных шагов для улучшения геополитической ситуации (тем более отмены санкций) пока предпринято не было. Темпы инфляции остаются высокими. Поэтому на рынке пока будет сохраняться сильная волатильность. Лучший рецепт в таких условиях — диверсификация портфеля, то есть распределение капитала по разным активам.

— Какие инструменты вы рекомендуете использовать инвесторам в нынешней ситуации?

— В зависимости от склонности к риску это могут быть различные фонды акций, смешанные фонды, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) облигаций и фонды денежного рынка. Последние неплохо зарекомендовали себя в прошлом году. Инвесторы по достоинству оценили привлекательность этого инструмента. Например, наш биржевой фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок» за два года вырос в 50 раз и сейчас является одним из крупнейших фондов на рынке, входя в топ-3 по активам. С учётом высокого спроса в этом году мы решили вывести его бумаги также на Санкт-Петербургскую биржу.

— А что насчёт инвестиций в золото?

— Золото остаётся очень привлекательным активом. В прошлом году ПИФы, инвестирующие в золото, продемонстрировали лучшую динамику и принесли своим пайщикам доход на уровне 35–44%. Полагаем, что все те драйверы, которые двигали стоимость тройской унции в 2024 году — локальное ослабление доллара, риски замедления глобальной экономики и роста инфляции, — будут актуальны и в 2025 году. Кроме того, спрос на золото в немалой степени продолжают формировать покупки этого металла центробанками в золотовалютные резервы.

— Как высокие процентные ставки влияют на рынок? Есть ли стимулы для дальнейшего роста индустрии управления активами?

— В 2024 году мы сумели адаптироваться к условиям высокой процентной ставки и к жёсткой денежно-кредитной политике. Это видно по увеличению числа инвесторов на Московской бирже и по результатам управляющих компаний. У нас был рекордный прирост как по объёму активов, которые совокупно превысили триллион рублей, так и по числу клиентов, которое достигло 2,2 млн человек. По этим показателям компания уже сопоставима с крупнейшими банками Российской Федерации.

— Как вы оцениваете потенциал рынка паевых фондов?

— Несмотря на все кризисы и санкции, активы паевых фондов растут опережающими темпами. Полагаем, что их ежегодный прирост может составить 400–500 млрд рублей, а потенциальное число пайщиков может достичь 7–8 млн человек. Это соответствует глобальному тренду на демократизацию инвестиций, и у России здесь огромные ресурсы. Например, если в Китае или Индии доля фондов в экономике составляет 15–20%, то у нас этот показатель пока на уровне 1% ВВП.

— Насколько значительный вклад в рост рынка вносят состоятельные инвесторы? Какие продукты они выбирают?

— Для нас работа с сегментом состоятельных клиентов — один из фокусов развития бизнеса: активы этой категории инвесторов в 2024 году увеличились на 26%, до 1,1 триллиона рублей. В основном они выбирают индивидуальное доверительное управление и закрытые ПИФы, включая фонды, инвестирующие в коммерческую недвижимость. В частности, в последнее время высоким спросом пользуются персональные фонды и возможность инвестировать в бизнес непубличных компаний в формате pre-IPO (с англ. — «предварительное публичное размещение»).

— Государство поставило задачу: удвоить капитализацию российского фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. Какие новые продукты и стратегии готовы предложить УК для развития инвестирования в стране?

— Растущий интерес к инвестированию вкупе с такой масштабной задачей открывает перед управляющими компаниями широкие возможности. Только в прошлом году мы вывели на рынок 20 новых фондов и стратегий, включая фонды с выплатой дохода и ЗПИФы недвижимости с уникальной стратегией. В частности, в нашей продуктовой линейке есть фонд, идея которого заключается в инвестировании в акции компаний, которые провели IPO или только размещаются на Московской бирже, а также стратегия доверительного управления, инвестиционная цель которого — получение дохода от строительства современных объектов недвижимости в сфере отдыха и гостеприимства в России.

Для развития рынка в нашей стране ещё очень много свободных ниш. Например, сейчас в Минфине идет обсуждение проектов по стимулированию долгосрочных инвестиций. Это могут быть семейные инвестиционные счета, различные накопительно-сберегательные продукты, варианты повышения привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Значительный импульс росту инвестирования в стране, на наш взгляд, могли бы дать налоговые стимулы, развитие новых каналов продаж, расширение возможностей и инструментария для ПИФов, чтобы у инвесторов появилась возможность покупать, помимо «классических» фондов, паи фондов товарных рынков, фондов ЦФА (цифровых финансовых активов) и других активов. Все эти меры помогли бы формированию прозрачной, динамичной и инклюзивной инвестиционной среды, стимулируя приток капитала на рынок.