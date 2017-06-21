Удмуртия может похвастаться немногими сынами в Российской футбольной Премьер-Лиге. А если уж хвастаться, то не только вратарем Никитой Медведевым, но и блистательным крайним защитником Григорием Морозовым.

В карьере ижевчанина были игры за юношеские и молодежную сборные России, травма, из-за которой он потерял более полугода, гол в первом же матче за московское «Динамо», вылет с командой в ФНЛ, возвращение в первый эшелон и много ещё чего удивительного. Между тем, Морозову 6 июня исполнилось всего 23 года: самые интересные футбольные приключения у него впереди.

Танцы минус

В футбольную школу Гриша попал прямиком из танцевального кружка, куда его привел отец. Никаких особых способностей у сына не замечалось.

- Меня всегда тянуло к ребятам постарше, - рассказывает Морозов. - Сейчас в этом только плюсы: перенимаешь опыт, а вот в детском возрасте общение со старшеклассниками чревато, можно нахвататься вредных привычек. После того как отец несколько раз заметил меня с сигаретным бычком в руке, он взял меня за руку и отвел в танцевальный кружок. Он справедливо рассудил, что лучше уж я буду бальными танцами заниматься, чем шляться по подворотням. Какое-то время танцевал ча-ча-ча, румбу. Но танцы – не моё, преподаватель это прекрасно понимал, поэтому не препятствовал моему уходу, хотя мальчики в бальных танцах на вес золота.

Относительно того, кто привел Гришу в футбольную секцию, существует две семейные легенды: мама утверждает, что увидела объявление о наборе в школу и предложила попробовать, папа настаивает, что инициатива шла от него. Но так уж ли это важно? Главное, что в футболе у Гриши сразу стало получаться. Родители планировали отдать чадо в знаменитую тольяттинскую академию Коноплёва, когда ему исполнится 14 лет, но Гриша оказался там на четыре года раньше. На турнире в Тольятти Морозова признали лучшим полузащитником, и тренеры академии предложили мальчику остаться.

Родители Гриши сначала не хотели отпускать сына. Долго сомневались, однако отец, увидев рвение подростка, всё же дал добро на поездку. В тольяттинской академии Гриша остался на 8 лет.

Будь чернявый мальчуган отпрыском богатых родителей, не исключено, ничего путного из него не вышло бы. Но дружная многодетная семья Морозовых (у Григория две сестры, - прим.авт). жила скромно. «Отец меня старался воспитывать так, чтобы я не был избалованным. Учил, что нужно всего самому добиваться, не бояться трудностей», - говорил потом Морозов в одном из интервью. Внутренний стержень помог Григорию дорасти до команды мастеров.

От «фишки» до основы

В 18 лет сбылась другая детская мечта Гриши: он оказался в московском «Динамо», за которое болел с детства с подачи родного дяди, ярого поклонника бело-голубых.

Всё шло хорошо, даже слишком. Но после очередной улыбки Фортуны последовала расплата. Григорий Морозов мог закончить с большим футболом, едва начав. Футболист получил тяжёлую травму левой ноги, потребовалась операция, потом ещё одна. После травмы игрока многие не воспринимали всерьёз.

- Я приехал на просмотр в самарские «Крылья Советов», - делится воспоминаниями Григорий. - Тренировался с командой, но меня не взяли. Потом узнал, что даже не собирались. Брали для количества - просто нужно было кого-то заявить на турнир. Я был как фишка, которая лежит на газоне во время тренировок.

Только тренировавший «Кубань» Дмитрий Хохлов верил в Морозова и долго уговаривал его переехать в Краснодар, используя весь свой дипломатический талант. Футболист долго сомневался, но решил остаться в Москве, дожидаясь своего шанса. И дождался.

Крестным отцом в большом футболе для Григория Морозова стал тренер Андрей Кобелев, который впервые доверил молодому защитнику место в основном составе, причём в далеко не рядовом матче – в дерби с «Локомотивом». Морозов отплатил тренеру сторицей. Мало того, что он хорошо сделал свою основную работу в защите, так ещё и забил гол, сравняв счёт.

- Когда забил – не верил, будто во сне, – не сдерживал футболист эмоций. – Мама позвонила после игры и расплакалась, она смотрела матч по телевизору. Вы знаете, это такое счастье – дарить сказку тем, кто в детстве читал тебе сказки.

Сказка продолжилась, когда через тур Морозов забил гол в ворота «Урала» победный гол. 21-летний защитник стал игроком основы. Все вроде бы наладилось, но… Потом начался кошмар. С «Динамо» стали происходить необъяснимые вещи. Обладая вполне боеспособным составом, команда играла с каждым туром всё хуже и ухитрилась впервые за 93-летнюю историю вылететь из высшего дивизиона.

Корнями в «Динамо»

Клубный патриотизм нынче не в чести. Если бы Морозов захотел покинуть клуб, вряд ли у кого-то из болельщиков бело-голубых поднялась бы рука бросить в него камень. Но Григорий не только отклонил многочисленные предложения от других команд, но и подписал новый трехлетний контракт. «Динамо» для меня – родной клуб, все мысли только о том, что мы должны вернуться в Премьер-лигу», - прокомментировал своё решение футболист.

«Динамовцы» выполнили свою задачу, уверенно финишировав на первой строчке. А Григорий Морозов по статистическим компонентам стал одним из лучших игроков чемпионата. Теперь Морозову наверняка хочется добиться чего-то более весомого и яркого, чем победа в чемпионате ФНЛ.

- Есть мечта сыграть на чемпионате мира. Надеюсь, она когда-нибудь осуществится, - обронил он однажды.

Эта мечта вполне может сбыться через год. С нынешним тренером сборной Станиславом Черчесовым Григорий знаком ещё по «Динамо», правда, тогда тренер не видел в зелёном юнце игрока основы. Впрочем, за это время Морозов возмужал, набрался опыта. В пользу футболиста говорит и то, что конкуренция, будем объективны, воображение не пугает: толковых левофланговых оборонцев у нас в стране наперечёт. Так что шанс есть, главное теперь им воспользоваться.

Андрей Гузий (газета «Аргументы и факты в Удмуртии»)