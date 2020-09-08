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Не более 40% положительных коронавирусных проб получают подтверждение со стороны Роспотребнадзора в Удмуртии

16:11, 08 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
Не более 40% положительных коронавирусных проб получают подтверждение со стороны Роспотребнадзора в Удмуртии
16:11, 08 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
346
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
346
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Обследованиями на Covid-19 в регионе занимаются лаборатории 11 медорганизаций.

Ижевск. Удмуртия. Только до 40% положительных коронавирусных проб подтверждает Роспотребнадзор по Удмуртии. Об этом сообщается на официальном сайте Управления.

В регионе тесты на Covid-19 проводят 11 медицинских организаций. Тем не менее итоговое решение по анализам принимает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Результаты могут признать окончательными, если лаборатория стабильно получает высокой уровень верификации положительных (сомнительных) проб. Это 85% и более в течение 10 календарных дней.

Результаты лабораторий, которые не отвечают этим критериям, проходят подтверждающее тестирование в лабораториях Роспотребнадзора.

В целом процент подтвержденных тестов от всех лабораторий ниже 85% (в большинстве не выше 30-40%).

Напомним, что всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 3 593 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 2 824 человека выздоровели, 71 — скончались.

По состоянию на 7 сентября 2020 года в регионе провели 298 681 исследование на новую коронавирусную инфекцию (тесты сдали 281 007 жителей региона). За последние сутки было взято 3 994 пробы (обследовано 3 867 жителей региона).

16:11, 08 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
346
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#коронавирус

 

 

 


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