Лионеля Месси объявили самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Руководство клуба «Барселона» согласилось начислять ему по 43 млн евро в год.

Барселона. Испания. Подписавший новый контракт с клубом «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Как пишут «Известия», его годовая зарплата составляет сейчас 43 млн евро.

Контракт с «Барселоной» был на днях продлен до конца сезона-2020/21. В текущем сезоне Месси сыграл в 12 матчах чемпионата Испании. На его счету 12 голов и 3 результативные передачи. В пяти матчах «Барселоны» в Лиге чемпионов нападающий отличился трижды.

Что же касается гонораров, то после Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом сейчас явлется его земляк Карлос Тевес. «Шанхай Шеньхуа» начисляет ему 37,5 млн евро в год. Бразилец Неймар во французский «Пари Сен-Жермене» получает 36 млн евро. И лишь четвертым в этом списке фигурирует португалец Криштиану Роналду с годовой зарплатой в 34 млн евро от испанского «Реала».