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      Лионеля Месси объявили самым высокооплачиваемым футболистом в мире

      16:54, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:54, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      321
      0
      #спорт\n#зарплата\n#футбол\n#деньги\n#знаменитости\n#Роналду\n#Месси
      Фото: vk.com/rfmessi
      321
      0

      Руководство клуба «Барселона» согласилось начислять ему по 43 млн евро в год.  

      Барселона. Испания. Подписавший новый контракт с клубом «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Как пишут «Известия», его годовая зарплата составляет сейчас 43 млн евро.   

      Контракт с «Барселоной» был на днях продлен до конца сезона-2020/21. В текущем сезоне Месси сыграл в 12 матчах чемпионата Испании. На его счету 12 голов и 3 результативные передачи. В пяти матчах «Барселоны» в Лиге чемпионов нападающий отличился трижды. 

      Что же касается гонораров, то после Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом сейчас явлется его земляк Карлос Тевес. «Шанхай Шеньхуа» начисляет ему 37,5 млн евро в год. Бразилец Неймар во французский «Пари Сен-Жермене» получает 36 млн евро. И лишь четвертым в этом списке фигурирует португалец Криштиану Роналду с годовой зарплатой  в 34 млн евро от испанского «Реала».

      16:54, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      321
      0
      #спорт\n#зарплата\n#футбол\n#деньги\n#знаменитости\n#Роналду\n#Месси

       

       

       

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