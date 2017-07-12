МОК назвал города-хозяева Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

Соревнования пройдут в Париже и Лос-Анджелесе.

Лозанна. Швейцария. Международной олимпийский комитет назвал города-хозяева Летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. На сессии МОК было принято решение, что местами проведения престижных международных соревнований станут Париж и Лос-Анджелес, пишет Лента.ру.

Изначально на проведение Игр претендовали также Гамбург, Будапешт и Рим. Однако только Париж и Лос-Анджелес подтвердили свои заявки. Помимо этого отмечается, что очередность проведения Олимпиад будет определена в сентябре 2017 года на 131-й сессии МОК в Перу.

Напомним, Париж в последний раз проводил Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио. Предыдущая Олимпиада прошла в 2016-м в Рио-де-Жанейро. Сборная России заняла на ней четвертое место в общем зачете.