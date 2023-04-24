Бывший руководитель Комитета нацбезопасности Казахстана проведет в заключении 18 лет

Астана. Казахастан. Экс-председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова осудили по делу о январских беспорядках 2022 года. Он проведет за решеткой 18 лет, также в приговоре фигурируют пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе и конфискация имущества, пишет «Интерфакс».

Решение вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Также осуждены трое заместителей Масимова. Все обвиняемые лишены генеральских званий и государственных наград.

Масимова признали виновным в госизмене, насильственном захвате власти, а также превышении власти и должностных полномочий. Дело расследовалось под грифом «совершенно секретно». В январе текущего года генпрокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что считает Масимова главным организатором массовых беспорядков.

Напомним, протесты против повышения цен на сжиженный газ начались в городе Жанаозене на западе страны в начале января 2022 года. Вскоре они переросли в погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины, охватив многие крупные города. Жертвами стали 238 человек. Конституционный порядок в стране был восстановлен при помощи миротворческих сил стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности, членом которой является Казахстан.