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Бывший руководитель Комитета нацбезопасности Казахстана проведет в заключении 18 лет

18:22, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Бывший руководитель Комитета нацбезопасности Казахстана проведет в заключении 18 лет
18:22, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#акции протеста\n#беспорядки\n#полиция\n#террористы\n#гибель людей\n#чиновники\n#приговор суда\n#Казахстан
Фото: pxhere.com
29
0

Его признали причастным к организации беспорядков в январе 2022 года.

Астана. Казахастан. Экс-председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова осудили по делу о январских беспорядках 2022 года. Он проведет за решеткой 18 лет, также в приговоре фигурируют пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе и конфискация имущества, пишет «Интерфакс».

Решение вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Также осуждены трое заместителей Масимова. Все обвиняемые лишены генеральских званий и государственных наград.

Масимова признали виновным в госизмене, насильственном захвате власти, а также превышении власти и должностных полномочий. Дело расследовалось под грифом «совершенно секретно». В январе текущего года генпрокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что считает Масимова главным организатором массовых беспорядков.

Напомним, протесты против повышения цен на сжиженный газ начались в городе Жанаозене на западе страны в начале января 2022 года. Вскоре они переросли в погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины, охватив многие крупные города. Жертвами стали 238 человек. Конституционный порядок в стране был восстановлен при помощи миротворческих сил стран-участников Организации Договора о коллективной безопасности, членом которой является Казахстан. 

18:22, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#акции протеста\n#беспорядки\n#полиция\n#террористы\n#гибель людей\n#чиновники\n#приговор суда\n#Казахстан