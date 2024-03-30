Казахстанская погранслужба сообщила о скоплении транспорта на границе с Россией

Москва. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предупредил о возможных ограничениях на дорогах в направлении российской границы из-за сложной паводковой ситуации. Интерфакс сообщил данную новость.

В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств. На различных участках дорогах наблюдаются автомобильные пробки.