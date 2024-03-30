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Казахстанская погранслужба сообщила о скоплении транспорта на границе с Россией

18:33, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Казахстанская погранслужба сообщила о скоплении транспорта на границе с Россией
18:33, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
289
0
#паводок\n#граница\n#Казахстан
Фото: ИА "Сусанин"
289
0

Работа пограничных переходов ограничена из-за обильного паводка.

Москва. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предупредил о возможных ограничениях на дорогах в направлении российской границы из-за сложной паводковой ситуации. Интерфакс сообщил данную новость. 

В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств. На различных участках дорогах наблюдаются автомобильные пробки. 

 

18:33, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
289
0
#паводок\n#граница\n#Казахстан