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В 2023 году экспорт лесопродукции из Удмуртии в Казахстан вырос в 12 раз

10:42, 15 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В 2023 году экспорт лесопродукции из Удмуртии в Казахстан вырос в 12 раз
10:42, 15 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
396
0
#Удмуртия\n#лес\n#промышленность\n#экспорт\n#Казахстан
Фото: ru.freepik.com
396
0

С начала года объем поставок предприятий деревопереработки составил почти 25 тыс. кубометров.

Ижевск. Удмуртия. Объем экспортных поставок деревоперерабатывающих предприятий Удмуртии в Казахстан в 2023 году увеличился в 12 раз. Только в июле текущего года казахским заказчикам предприятия республики отправили более 1,5 тыс. кубометров лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Вся продукция перед отправкой прошла лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов,

Всего с начала 2023 год из Удмуртии в Казахстан экспортировано 24,9 тыс. кубометров деревоматериалов. За тот же период 2022 года казахским покупателям было отправлено чуть более 2 тыс. кубических метров этой продукции.

10:42, 15 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
396
0
#Удмуртия\n#лес\n#промышленность\n#экспорт\n#Казахстан