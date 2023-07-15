В 2023 году экспорт лесопродукции из Удмуртии в Казахстан вырос в 12 раз

Ижевск. Удмуртия. Объем экспортных поставок деревоперерабатывающих предприятий Удмуртии в Казахстан в 2023 году увеличился в 12 раз. Только в июле текущего года казахским заказчикам предприятия республики отправили более 1,5 тыс. кубометров лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Вся продукция перед отправкой прошла лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов,

Всего с начала 2023 год из Удмуртии в Казахстан экспортировано 24,9 тыс. кубометров деревоматериалов. За тот же период 2022 года казахским покупателям было отправлено чуть более 2 тыс. кубических метров этой продукции.