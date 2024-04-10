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В бюджет Казахстана взыскали излишне выплаченную пенсию жительницы Удмуртии

09:40, 10 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В бюджет Казахстана взыскали излишне выплаченную пенсию жительницы Удмуртии
09:40, 10 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
306
0
#пенсионеры\n#Казахстан\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
306
0

Имея двойное гражданство, пенсионерка получала выплаты в двух государствах.

Каракулино. Удмуртия. С жительницы Каракулинского района взыскали в бюджет Казахстана излишне выплаченную пенсию. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что, имея двойное гражданство, женщина более 10 лет получала пенсию в России и Казахстане.

Как гражданка Российской Федерации, она получает пенсию с 2006 года, однако в 2009 году женщина оформила пенсию также в Казахстане, указав при этом, что в России она не получает выплат.

В 2020 году махинации женщины раскрыли и пенсионный орган предлагал ей добровольно вернуть излишне выплаченную сумму Казахстану, но пенсионерка отказалась, поэтому истец обратился в суд.

Сарапульский районный удовлетворил требования и взыскал с женщины излишки пенсии в пользу бюджета Казахстана.

09:40, 10 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
306
0
#пенсионеры\n#Казахстан\n#Удмуртия