Пожар на птицефабрике в Казахстане погубил 4 тысячи перепелов

Кызылорда. Казахстан. При пожаре на птицефабрике в Казахстане погибли 4 тыс. перепелов. Инцидент произошел неподалеку от города Кызылорда, передает «МИР 24».

Возгорание началось в потолочном перекрытии. Огонь охватил более 200 квадратных метров. В итоге пожар удалось потушить, люди не пострадали. Однако, по словам местных жителей, в пламени погибли 4 тыс. пернатых, содержавшихся на птицефабрике, сообщил начальник пожарной части №4 Кызылорды Нурхан Медеуов. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели.