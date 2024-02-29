Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид

Пожар на птицефабрике в Казахстане погубил 4 тысячи перепелов

12:58, 29 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пожар на птицефабрике в Казахстане погубил 4 тысячи перепелов
12:58, 29 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Казахстан\n#пожар\n#птицы
Фото: pxhere.com
23
0

Люди не пострадали.

Кызылорда. Казахстан. При пожаре на птицефабрике в Казахстане погибли 4 тыс. перепелов. Инцидент произошел неподалеку от города Кызылорда, передает «МИР 24».

Возгорание началось в потолочном перекрытии. Огонь охватил более 200 квадратных метров. В итоге пожар удалось потушить, люди не пострадали. Однако, по словам местных жителей, в пламени погибли 4 тыс. пернатых, содержавшихся на птицефабрике, сообщил начальник пожарной части №4 Кызылорды Нурхан Медеуов. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают дознаватели. 

12:58, 29 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Казахстан\n#пожар\n#птицы