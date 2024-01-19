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Власти Казахстана решили ввести единый часовой пояс

11:49, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Власти Казахстана решили ввести единый часовой пояс
11:49, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Казахстан\n#власть\n#время\n#часы\n#часовые пояса
Фото: pxhere.com
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0

Стрелки в Астане и Алматы переведут в ночь на 1 марта.

Астана. Казахстан. Отказаться от одного из часовых поясов решили в Казахстане. С марта по всей стране будет установлено единое время, передает «МИР 24» со ссылкой на «Казахстанскую правду».

Как пишет издание, сейчас в республике живут по двум часовым поясам: UTC+5 и UTC+6 (МСК+2 и МСК+3 соответственно). Власти постановили отказаться от второго. 

В ночь с 29 февраля на 1 марта переведут стрелки на 1 час назад жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетысу и Улытау.

11:49, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Казахстан\n#власть\n#время\n#часы\n#часовые пояса