Власти Казахстана решили ввести единый часовой пояс

Астана. Казахстан. Отказаться от одного из часовых поясов решили в Казахстане. С марта по всей стране будет установлено единое время, передает «МИР 24» со ссылкой на «Казахстанскую правду».

Как пишет издание, сейчас в республике живут по двум часовым поясам: UTC+5 и UTC+6 (МСК+2 и МСК+3 соответственно). Власти постановили отказаться от второго.

В ночь с 29 февраля на 1 марта переведут стрелки на 1 час назад жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетысу и Улытау.