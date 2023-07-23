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Кубок международного «Тракторного биатлона» остался в Удмуртии

12:04, 23 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Кубок международного «Тракторного биатлона» остался в Удмуртии
12:04, 23 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
130
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#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#соревнования\n#Беларусь\n#Казахстан
Фото: vk.com/movotray
130
0

Абсолютным победителем в мужском и международном заездах стал представитель Воткинского района.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе состоялись международные соревнования по тракторному биатлону. Состязания прошли в деревне Болгуры 22 июля, сообщает пресс-служба районной администрации.

Напомним, гонки на классике сельскохозяйственной техники — тракторах МТЗ — с преодолением огневых рубежей проводятся в Воткинском районе с 2018 года. Первые соревнования прошли в деревне Большая Кивара зимой 2018 года. Позже состязания перевели в летний формат.

В этом году на соревнования заявились 43 участника из Удмуртии, Пермского края, республик Беларусь и Казахстан, в том числе 6 представительниц прекрасного пола.

Абсолютным победителем соревнований стал Семён Косачëв из села Камское Воткинского района. Он стал лучшим в мужском и международном заездах. На международном этапе второе место занял представитель Беларуси Денис Артюх, замкнул тройку лидеров Николай Сухомлинов из Казахстана.

В гонках среди женщин победила Елена Шерстобитова из Кизнерского района. На втором месте ижевчанка Софья Антонова, бронзу завоевала постоянная участница соревнований Марина Панькова, представляющая Воткинский район.

12:04, 23 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
130
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#соревнования\n#Беларусь\n#Казахстан