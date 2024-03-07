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В Казахстане растут 8 Байденов, Путин и Трамп

16:44, 07 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Казахстане растут 8 Байденов, Путин и Трамп
16:44, 07 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Казахстан\n#Россия\n#США\n#дети\n#родители\n#имена
Фото: kremlin.ru
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Такие имена дают детям родители.

Астана. Казахстан. Имена знаменитых мировых лидеров дают юным жителям Казахстана. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ranking.kz.

По данным издания, в республике подрастают дети, в паспорте которых в графе «Имя» значится Путин и Трамп (их по одному), 8 Байденов и целых 12 Касым-Жомартов (их назвали в честь президента Казахстана Токаева).

Также в Казахстане популярно называть детей по названиям городов. В стране имеется 24 Астаны и 20 Алматы. Не редкость также имя Казахстан – таковых насчитывается 24.

Но самыми распространенными оказались имена Медина и Алихан.

Добавим, всего в Казахстане живут 20 млн человек. За 2023 год население республики возросло на 1,3%.

16:44, 07 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Казахстан\n#Россия\n#США\n#дети\n#родители\n#имена