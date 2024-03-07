В Казахстане растут 8 Байденов, Путин и Трамп

Астана. Казахстан. Имена знаменитых мировых лидеров дают юным жителям Казахстана. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ranking.kz.

По данным издания, в республике подрастают дети, в паспорте которых в графе «Имя» значится Путин и Трамп (их по одному), 8 Байденов и целых 12 Касым-Жомартов (их назвали в честь президента Казахстана Токаева).

Также в Казахстане популярно называть детей по названиям городов. В стране имеется 24 Астаны и 20 Алматы. Не редкость также имя Казахстан – таковых насчитывается 24.

Но самыми распространенными оказались имена Медина и Алихан.

Добавим, всего в Казахстане живут 20 млн человек. За 2023 год население республики возросло на 1,3%.