Из-за сбоя при смене часового пояса жители Казахстана стали старше на сутки

Астана. Казахстан. Смена часового пояса на востоке Казахстана привела к забавному казусу: жители «постарели» на сутки. Причиной послужил сбой в работе портала государственных услуг eGov, пишет «Российская газета» со ссылкой на Nur.kz.

Ошибка привела к тому, что даты рождения казахстанцев в цифровых документах передвинулись на сутки назад. Специалисты исправляют неполадки. Также сообщается, что восстановить правильную дату рождения можно самостоятельно, нажав кнопку «Обновить документы».

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетысу и Улытау перевели стрелки на 1 час назад.

В результате вся республика перешла на единый часовой пояс UTC+5 (МСК+2). До этого на большей части территории Казахстана действовал пояс UTC+6 (МСК+3). От него решено было отказаться.