Флешмоб «заночуй в супермаркете» запустили в Бельгии из-за жары

Метеорологи прогнозируют повышение температуры воздуха в стране до 40 градусов.

Бельгия. Сеть супермаркетов в Бельгии заявила о готовности помочь страдающим от жары клиентам. Об этом сообщило РИА Новости в среду, 24 июля.

В конце июля в Бельгии установилась непривычно жаркая погода. Жители страны запустили в «Фейсбуке» шуточную акцию с призывом прийти ночевать в супермаркете торговой сети Colruyt, где фруктово-овощные отделы оснащены мощными холодильными камерами. На предложение в соцсети откликнулись свыше 20 тыс. человек.

«Прежде всего, мы хотели бы пояснить, что это не наша собственная инициатива. Это было задумано как шутка со стороны клиентов. Мы наблюдаем такие события на Facebook каждый год во время жары, но это никогда не приводило к особому притоку людей в охлаждаемые зоны супермаркетов», — сказала РИА Новости представитель торговой сети.

Она отметила, что, конечно, «при 12 градусах на некоторое время становится приятно и прохладно, но очень долго оставаться не стоит». Также отмечается, что супермаркеты не собираются открывать магазины ночью.

Отметим, что в начале недели метеорологи в Бельгии предупредили о возможности очередных рекордных показателей жары — до 40 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд жары был установлен в июле 2018 года (38,8 градуса).