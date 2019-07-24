  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Флешмоб «заночуй в супермаркете» запустили в Бельгии из-за жары

15:30, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Флешмоб «заночуй в супермаркете» запустили в Бельгии из-за жары
15:30, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
604
0
#жара\n#флешмоб\n#соцсети\n#магазины\n#Бельгия
Фото: pixabay.com
604
0

Метеорологи прогнозируют повышение температуры воздуха в стране до 40 градусов.

Бельгия. Сеть супермаркетов в Бельгии заявила о готовности помочь страдающим от жары клиентам. Об этом сообщило РИА Новости в среду, 24 июля.

В конце июля в Бельгии установилась непривычно жаркая погода. Жители страны запустили в «Фейсбуке» шуточную акцию с призывом прийти ночевать в супермаркете торговой сети Colruyt, где фруктово-овощные отделы оснащены мощными холодильными камерами. На предложение в соцсети откликнулись свыше 20 тыс. человек.

«Прежде всего, мы хотели бы пояснить, что это не наша собственная инициатива. Это было задумано как шутка со стороны клиентов. Мы наблюдаем такие события на Facebook каждый год во время жары, но это никогда не приводило к особому притоку людей в охлаждаемые зоны супермаркетов», — сказала РИА Новости представитель торговой сети.

Она отметила, что, конечно, «при 12 градусах на некоторое время становится приятно и прохладно, но очень долго оставаться не стоит». Также отмечается, что супермаркеты не собираются открывать магазины ночью.

Отметим, что в начале недели метеорологи в Бельгии предупредили о возможности очередных рекордных показателей жары — до 40 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд жары был установлен в июле 2018 года (38,8 градуса).

15:30, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
604
0
#жара\n#флешмоб\n#соцсети\n#магазины\n#Бельгия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
4397

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

4098
12:00, 20 июля, 2019

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3663
15:00, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2349
14:30, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2328
14:31, 25 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
5788

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1446
12:40, 24 июля, 2019

Россияне увлеклись новым видом туризма

943
12:50, 21 июля, 2019

Росстат назвал число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей

852
10:00, 20 июля, 2019

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт Москвы из-за пожара в багажном отсеке

809
14:40, 21 июля, 2019

Два самолета угнал школьник в Китае

10:03, 21 июля, 2019
991

Ученые назвали синдром, способный вызвать рак

918
20:00, 20 июля, 2019

Небольшой самолет упал на гипермаркет в Германии: три человека погибли

914
18:00, 20 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

876
18:01, 23 июля, 2019

В США шесть человек погибли из-за жары

618
15:23, 21 июля, 2019

Мультимедиа

Танцевальный флешмоб по зумбе в Удмуртии

26 июля, 2019

Люди Чепцы

25 июля, 2019

Камень булгарской принцессы

25 июля, 2019