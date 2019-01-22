Столовую с бесплатными обедами для безработных госслужащих открыли в США

Сотрудники пострадали от затянувшегося шатдауна.

Вашингтон. США. В Вашингтоне гуманитарная организация World Central Kitchen открыла бесплатную столовую для пострадавших от шатдауна госслужащих. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 22 декабря правительство Штатов временно приостановило работу. В неоплачиваемый отпуск отправили 380 тыс. сотрудников из девяти временно закрывшихся министерств. Всего без зарплаты остались около 800 тыс. человек.

«Работу» вчерашние госслужащие нашли в открывшейся столовой.

«Сегодня, например, мы предлагаем бутерброд с курицей, азиатский вегетарианский суп с карри и салат из бобов, киноа и зеленого лука», — рассказал меню волонтер и сотрудник МВД США Крис Уорт.