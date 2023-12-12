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В топ-100 самых отвратительных блюд мира вошли два российских деликатеса

12:56, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В топ-100 самых отвратительных блюд мира вошли два российских деликатеса
12:56, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#еда\n#продовольствие\n#рейтинги\n#кухня
Фото: pxhere.com
113
0

Авторам гастрономического путеводителя не понравились холодец и салат индигирка.

Загреб. Хорватия. Авторы гастрономического путеводителя по традиционным кухням разных стран TasteAtlas составили антирейтинг «100 худших продуктов в мире». Как пишет Газета.ру, в него попали два российских блюда — холодец и якутский салат индигирка.

Студень занял 31 позицию, индигирка – 67 место. Напомним, первое из указанных блюд представляет собой загустевший на морозе крепкий бульон с кусочками мяса. Салат индигирка делают в Якутии: он состоит из кубиков замороженной рыбы с луком, маслом, солью и перцем.

Кстати, в лидеры антирейтинга невкусных блюд вышла исландская закуска хаукартль из полуразложившегося вяленого мяса акулы. Также авторы TasteAtlas не оценили традиционный израильский кугель и американский рамен-бургер. Первый является запеканкой из лапши и яиц со специями, политой карамелью. Второй – гамбургер из двух жареных булочек с лапшой рамен и котлетой между ними.

12:56, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#еда\n#продовольствие\n#рейтинги\n#кухня