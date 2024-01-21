За круглосуточную уборку улиц жительницы Можги угостили дорожников горячим чаем и пирожками

Можга. Удмуртия. Жительницы Можги решили отблагодарить людей, которые круглыми сутками очищают город от снега. Об этом сообщил глава города Эрик Уразов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

20 января семь членов совета женщин Можги и их маленькая помощница Тея объездили весь город, чтобы угостить трактористов, механиков и сварщиков горячим чаем и пирожками. Девушки заезжали в гаражи и даже останавливали некоторых водителей прямо на ходу.

«Мы хотели подарить частичку тепла, погреть душу нашим трактористам, тем, которые в эти непростые погодные условия работают круглые сутки», — прокомментировала председатель совета женщин Можги Татьяна Грачева.