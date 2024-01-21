За круглосуточную уборку улиц жительницы Можги угостили дорожников горячим чаем и пирожками

Некоторых водителей они останавливали прямо на дорогах.
Можга. Удмуртия. Жительницы Можги решили отблагодарить людей, которые круглыми сутками очищают город от снега. Об этом сообщил глава города Эрик Уразов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
20 января семь членов совета женщин Можги и их маленькая помощница Тея объездили весь город, чтобы угостить трактористов, механиков и сварщиков горячим чаем и пирожками. Девушки заезжали в гаражи и даже останавливали некоторых водителей прямо на ходу.
«Мы хотели подарить частичку тепла, погреть душу нашим трактористам, тем, которые в эти непростые погодные условия работают круглые сутки», — прокомментировала председатель совета женщин Можги Татьяна Грачева.