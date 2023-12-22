Врачи Удмуртии назвали самые вредные новогодние блюда

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии назвал топ самых вредных новогодних блюд. В лидерах рейтинга – алкоголь, газированные напитки и салаты с большим количеством ингредиентов, сообщает Минздрав Удмуртии.

«Алкоголь в большом количестве может привести к интоксикации организма и отравлению, поражению печени. Также человек в алкогольном опьянении не чувствует холод, поэтому длительное пребывание на улице в таком состоянии может завершиться обморожением. Газированные напитки насыщены различными сахарами: в баночке объёмом 0,33 л содержится порядка 10 чайных ложек сахара, это серьёзный углеводный «выстрел» по поджелудочной железе», — рассказал главный внештатный гастроэнтеролог министерства Алексей Бессонов.

По его словам, салаты с большим количеством ингредиентов и заправленные майонезом могут быстро привести к вздутию живота и перееданию.

Кроме того, врачи призывают быть осторожнее с мандаринами и апельсинами. Большое потребление этих фруктов может вызвать аллергическую реакцию.

Также специалисты здравоохранения порекомендовали более полезные аналоги: салаты, заправленные оливковым или растительным маслом с добавлением зелени; печёное или варёное мясо, а также фруктовые салаты с греческим йогуртом.