Жителям Удмуртии напомнили об опасности употребления мяса лося

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, почему употребление мяса лося может быть опасно. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

Отмечается, что лоси болеют рядом паразитарных и инфекционных заболеваний, которые могут передаться человеку. Самую большую опасность несёт финноз. Это заболевание, которое вызывают личинки ленточных червей, живущих во внутренних органах и мышцах животных.

При употреблении сырого или недостаточно проваренного мяса, личинки попадают в организм человека. Под воздействием желудочного сока они освобождаются от оболочки и с помощью присосок и крючьев прикрепляются к слизистой тонкого отдела кишечника. За 3 месяца червь вырастает во взрослую особь и может достичь 10 м в длину.

Заподозрить у себя финноз можно при появлении недомогания, слабости, головокружения, тошноты, рвоты, схваткообразных болей в животе, холецистите, панкреатите, анемии, раздражительности и потере трудоспособности.

Чтобы избежать заболевания, людям не следует покупать мясо сельскохозяйственных и диких животных в неустановленных для торговли местах, пробовать сырой фарш и строганину из мяса и есть мясо, которое после убоя животных или охоты не прошло ветеринарно-санитарную экспертизу.