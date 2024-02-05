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Жителям Удмуртии напомнили об опасности употребления мяса лося

17:45, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителям Удмуртии напомнили об опасности употребления мяса лося
17:45, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
2428
0
#Удмуртия\n#Лоси\n#еда\n#здоровье\n#болезнь
Фото: unsplash.com (Ivars Krutainis)
2428
0

Человеку могут передаться личинки ленточных червей.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, почему употребление мяса лося может быть опасно. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. 

Отмечается, что лоси болеют рядом паразитарных и инфекционных заболеваний, которые могут передаться человеку. Самую большую опасность несёт финноз. Это заболевание, которое вызывают личинки ленточных червей, живущих во внутренних органах и мышцах животных. 

При употреблении сырого или недостаточно проваренного мяса, личинки попадают в организм человека. Под воздействием желудочного сока они освобождаются от оболочки и с помощью присосок и крючьев прикрепляются к слизистой тонкого отдела кишечника. За 3 месяца червь вырастает во взрослую особь и может достичь 10 м в длину. 

Заподозрить у себя финноз можно при появлении недомогания, слабости, головокружения, тошноты, рвоты, схваткообразных болей в животе, холецистите, панкреатите, анемии, раздражительности и потере трудоспособности. 

Чтобы избежать заболевания, людям не следует покупать мясо сельскохозяйственных и диких животных в неустановленных для торговли местах, пробовать сырой фарш и строганину из мяса и есть мясо, которое после убоя животных или охоты не прошло ветеринарно-санитарную экспертизу. 

17:45, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
2428
0
#Удмуртия\n#Лоси\n#еда\n#здоровье\n#болезнь