Пес породы корги в Москве проглотил около килограмма щебенки

Москва. Хирургическую операцию по извлечению камней из желудка собаки успешно провели московские ветеринары. Пес по кличке Хаммер породы корги съел почти килограмм щебня, передает «МИР 24».

Как пояснили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии, хозяева четвероногого обжоры пролили маринад от шашлыка на даче. Аппетитный запах привлек внимание голодного корги, и тот начал сперва вылизывать щебенку, а затем и поедать небольшие камушки.

Когда хозяева обратили внимание на странное поведение питомца, он уже проглотил целую пригоршню несъедобного вещества. Ветеринары извлекли из пищеварительной системы собаки 730 граммов щебня. В настоящее время здоровью Хаммера ничего не угрожает, необходимо только пройти курс реабилитации.

Напомним, в августе в США собака сорвала свадьбу своего хозяина, съев его паспорт.