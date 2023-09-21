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22 тонны красной икры уничтожат в Приморье

13:12, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
22 тонны красной икры уничтожат в Приморье
13:12, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Приморский край\n#Камчатка\n#еда\n#продукты\n#Россельхознадзор\n#утилизация
Фото: pxhere.com
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В продукции нашли кишечную палочку.

Владивосток. Приморский край. Зараженную кишечной палочкой партию икры горбуши утилизируют в Приморье. Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, продукция поступила от производителя из Карагинского района Камчатского края.

Вес партии составляет 22 464 кг. Во время проверки в ней были обнаружены опасные для здоровья человека микроорганизмы. Причиной размножения бактерий могло быть несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки.

Продукция не пригодна в пищу людям и животным и подлежит уничтожению, добавили в пресс-службе ведомства.

13:12, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
190
0
#Приморский край\n#Камчатка\n#еда\n#продукты\n#Россельхознадзор\n#утилизация