22 тонны красной икры уничтожат в Приморье

Владивосток. Приморский край. Зараженную кишечной палочкой партию икры горбуши утилизируют в Приморье. Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, продукция поступила от производителя из Карагинского района Камчатского края.

Вес партии составляет 22 464 кг. Во время проверки в ней были обнаружены опасные для здоровья человека микроорганизмы. Причиной размножения бактерий могло быть несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки.

Продукция не пригодна в пищу людям и животным и подлежит уничтожению, добавили в пресс-службе ведомства.