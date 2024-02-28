Выпуск «Поваров на колесах» из Удмуртии вышел на Первом канале

Ижевск. Удмуртия. В соцсетях уже можно посмотреть выпуск программы «Повара на колесах» (12+), который снимали в Удмуртии.

Съемки проходили с 14 по 16 ноября 2023 года. Во время поездки звездные шефы Алексей Каневский и Владимир Богожавец попробовали себя в роли пожарных, поиграли в кёрлинг, а также вообразили себя мотоциклистами и кузнецами. Помимо этого, они попробовали национальную еду — перепечи, табани с зыретом, пельмени и местные сладости.

В последний день своего путешествия повара на Центральной площади Ижевска приготовили два блюда. Новые рецепты они создали на основе впечатлений, полученных в Удмуртии. Владимир Богожавец приготовил суп с тремя видами мяса и печеными овощами — «Брюквень», а Алексей Каневский угостил ижевчан жульеном «Жюль Верн» с говяжьей голенью, овощами и соусом бешамель.

После дегустации блюд местные жители должны были выбрать лучший рецепт. В результате со счетом 25:24 выиграл суп «Брюквень».