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Выпуск «Поваров на колесах» из Удмуртии вышел на Первом канале

11:10, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Выпуск «Поваров на колесах» из Удмуртии вышел на Первом канале
11:10, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#еда\n#рецепт\n#культура
Фото: ИА «Сусанин»
199
0

Шефы угостили жителей Ижевска супом «Брюквень» и жульеном «Жюль Верн».

Ижевск. Удмуртия. В соцсетях уже можно посмотреть выпуск программы «Повара на колесах» (12+), который снимали в Удмуртии. 

Съемки проходили с 14 по 16 ноября 2023 года. Во время поездки звездные шефы Алексей Каневский и Владимир Богожавец попробовали себя в роли пожарных, поиграли в кёрлинг, а также вообразили себя мотоциклистами и кузнецами. Помимо этого, они попробовали национальную еду — перепечи, табани с зыретом, пельмени и местные сладости. 

В последний день своего путешествия повара на Центральной площади Ижевска приготовили два блюда. Новые рецепты они создали на основе впечатлений, полученных в Удмуртии. Владимир Богожавец приготовил суп с тремя видами мяса и печеными овощами — «Брюквень», а Алексей Каневский угостил ижевчан жульеном «Жюль Верн» с говяжьей голенью, овощами и соусом бешамель. 

После дегустации блюд местные жители должны были выбрать лучший рецепт. В результате со счетом 25:24 выиграл суп «Брюквень». 

11:10, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#еда\n#рецепт\n#культура