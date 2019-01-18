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Новое граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму

16:13, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
16:13, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
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#современное искусство\n#уличное искусство\n#Великобритания\n#художник\n#Бэнкси\n#социальное искусство\n#деньги
Фото: Скрин
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Работа появилась на гараже в валлийском городе в декабре.

Великобритания. Граффити известного уличного художника Бэнкси продали за «шестизначную сумму». Об этом пишет МИР24 со ссылкой на The Guardian.

Работа появилась на гараже валлийского города Порт-Толбот в декабре и расположилась на двух стенах. Фактически граффити имеет два ракурса, которые меняют восприятие от картины в зависимости от угла обзора. На одной из стен Бэнкси изобразил мальчика с санками, ловящего ртом снежинки. Однако, если посмотреть на другую стену, оказывается, что малыш ловит ртом пепел.

. . . . Season's greetings . . .

694.3k Likes, 14.5k Comments - Banksy (@banksy) on Instagram: ". . . . Season's greetings . . ."

СМИ провели аналогию с ситуацией, которая сложилась в городе летом 2018 года: тогда автомобили и дома покрылись пылью от сталелитейных заводов.

Власти Порт-Толбота организовали охрану граффити от вандализма.

Оказалось, что сам гараж принадлежит сталелитейщику. Купил картину эксперт по творчеству Бэнкси Джон Брандлер.

16:13, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
119
0
#современное искусство\n#уличное искусство\n#Великобритания\n#художник\n#Бэнкси\n#социальное искусство\n#деньги

 

 

 


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