Новое граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму

Работа появилась на гараже в валлийском городе в декабре.

Великобритания. Граффити известного уличного художника Бэнкси продали за «шестизначную сумму». Об этом пишет МИР24 со ссылкой на The Guardian.

Работа появилась на гараже валлийского города Порт-Толбот в декабре и расположилась на двух стенах. Фактически граффити имеет два ракурса, которые меняют восприятие от картины в зависимости от угла обзора. На одной из стен Бэнкси изобразил мальчика с санками, ловящего ртом снежинки. Однако, если посмотреть на другую стену, оказывается, что малыш ловит ртом пепел.

СМИ провели аналогию с ситуацией, которая сложилась в городе летом 2018 года: тогда автомобили и дома покрылись пылью от сталелитейных заводов.

Власти Порт-Толбота организовали охрану граффити от вандализма.

Оказалось, что сам гараж принадлежит сталелитейщику. Купил картину эксперт по творчеству Бэнкси Джон Брандлер.