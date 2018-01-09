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      Наследница британского престола принцесса Шарлотта пошла в детский сад

      12:25, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      12:25, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      362
      0
      #дети\n#фото\n#социальные сети\n#Кейт Миддлтон\n#Британия\n#монархия
      Фото: vk.com
      362
      0

      По этому случаю Кейт Миддлтон сделала два новых снимка венценосной малышки.

      Лондон. Великобритания. Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, трехлетняя принцесса Шарлотта впервые посетила детский сад. По этому случаю герцогиня Кембриджская сделала два новых снимка венценосной малышки.  

      Как сообщила  пресс-служба британской королевской семьи в своем официальном аккаунте в Twitter, фото были сделаны в Кенсингтонском дворце незадолго до того, как Шарлотта отправилась в детский сад Уиллкокс.  

      «Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться двумя фотографиями принцессы Шарлотты <…> этим утром» - говорится в сообщении.  

      Kensington Palace on Twitter

      Напомним, принцесса Шарлотта родилась в семье Уильяма и Кейт в 2016 году. На данный момент трехлетняя малышка является четвертым претендентом на британский престол, уступая своему брату, принцу Джорджу, а также отцу, герцогу Кембриджскому, и дедушке, принцу Чарльзу Уэльскому.  

      О том, что она впервые отправиться в детский сад стало известно в середине декабря 2017 года. Тогда Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса Шарлотта будет посещать занятия в учебном заведении Уиллкокс, расположенном в одном из пригородов Лондона. 

      12:25, 09 января, 2018
      Аграфена Костромская
      362
      0
      #дети\n#фото\n#социальные сети\n#Кейт Миддлтон\n#Британия\n#монархия

       

       

       

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