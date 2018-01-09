Наследница британского престола принцесса Шарлотта пошла в детский сад

По этому случаю Кейт Миддлтон сделала два новых снимка венценосной малышки.

Лондон. Великобритания. Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, трехлетняя принцесса Шарлотта впервые посетила детский сад. По этому случаю герцогиня Кембриджская сделала два новых снимка венценосной малышки.

Как сообщила пресс-служба британской королевской семьи в своем официальном аккаунте в Twitter, фото были сделаны в Кенсингтонском дворце незадолго до того, как Шарлотта отправилась в детский сад Уиллкокс.

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться двумя фотографиями принцессы Шарлотты <…> этим утром» - говорится в сообщении.

Kensington Palace on Twitter

Напомним, принцесса Шарлотта родилась в семье Уильяма и Кейт в 2016 году. На данный момент трехлетняя малышка является четвертым претендентом на британский престол, уступая своему брату, принцу Джорджу, а также отцу, герцогу Кембриджскому, и дедушке, принцу Чарльзу Уэльскому.

О том, что она впервые отправиться в детский сад стало известно в середине декабря 2017 года. Тогда Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса Шарлотта будет посещать занятия в учебном заведении Уиллкокс, расположенном в одном из пригородов Лондона.